"Âşıklar şehrinde üç güzele vuruldum" Burayı mutlaka listenize ekleyin...

Şüphesiz en turistik olan yerlerinden de bir tanesi… Güzel olan yanıysa kalabalığın tek sebebi turistler değil. Hem çok merkezi bir nokta hem de turistik yerlerden en hızlı uzaklaşma sebebi olan turist tuzağı pahalı ve sıradan yerlerin aksine bu bölgede küçük, lokal ve Roma’ya yakışır lezzet duraklarının ve sokak kafelerinin olması. Sabah merdivenlerin gölge kısımlarında hâlâ boş kalan yerleri yakalayıp soluklanabilir, akşam da dondurmanızı veya tiramisunuzu alıp istediğiniz yükseklikten etrafı izleyebilirsiniz. Sabahı da akşamı da ayrı güzel…