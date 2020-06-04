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HaberlerSeyahat HaberleriAkdeniz’in en şirin 10 sahil kasabası! Kalabalıktan uzak deniz tatili için çok ideal...
GeriSeyahat Akdeniz’in en şirin 10 sahil kasabası! Kalabalıktan uzak deniz tatili için çok ideal...
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 08:53,

Akdeniz’in en şirin 10 sahil kasabası! Kalabalıktan uzak deniz tatili için çok ideal...

Bahar aylarının ve yazın hiç bitmediği, kışın sadece şöyle bir selam verip geçtiği yer Akdeniz sahilleri. Tertemiz havası, maviyle yeşilin buluştuğu yerleşimler ve antik kentleriyle hem keşfedilecek birçok yeri barındırıyor hem de kafa dinlemek için çok ideal… Sizin için tam da şu sıralar gidilmesi gereken Akdeniz’in en güzel 10 sahil kasabasını derledik.

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Güney illerde plajlarda sezon açıldı. Biz de sizin için koronadan uzak biraz olsun her şeyi unutacağınız Akdeniz'in en şirin kasabalarını listeledik.

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UNESCO yolunda: SİDE / ANTALYA
Manavgat’ın sahil kısmında, 1 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir yarımada üzerine kuru Side… Surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları ve görülecek birçok yeriyle keşfedilmeyi bekliyor. Hem doğa hem de tarih tutkunuysanız burası tam size göre…

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Özellikle yaz aylarında masmavi ve ince kumlu denizde yüzmek istiyorsanız şimdiden planınızı yapın… Şu sıralar Manavgat Belediyesi tarafından Side Antik Kenti'nde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Hamam Müzesi çalışmaları sürdürülüyor.

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Buraya geldiğinizde Apollon Tapınağı’nın yanı başında güneşin denizin üzerinden süzülerek batış sahnesi size unutulmaz anlar sunacak.

5
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Ayrılmak zor: ANAMUR / MERSİN
Antik kenti, kalesi, geniş kumsalı, masmavi ve tertemiz denizi ve eğlence hayatıyla Anamur ayrılmak istemeyeceğiniz bir tatil kasabası.

6
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Yerli-yabancı turistlerin uğrak yeri olan yerleşimde yerli halkın yaz aylarında gittiği Toroslar’daki yayla köylerini de mutlaka görmelisiniz.

7
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Her şeyin doğalı: ARSUZ / HATAY
Arsuz, Hatay'ın ilçesi. Amanos Dağları ve Akdeniz kıyısı arasında yer alıyor. Uluçınar ve Gökmeydan olmak üzere iki mahalleden oluşan ilçe merkezine tamamı dağlık ve kırsal kesimlerde bulunan 25 köy bağlı.

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Arsuz özellikle bozulmamış mimari dokusu, doğası, her şeyin doğalını yiyebileceğiniz mekânları ve sakinliğiyle dikkat çekiyor. Buraya geldiğinizde Maryo Hanna Kilisesi, Meryemana Havuzu ve Arsuz Kalesi’ni mutlaka gezmelisiniz.

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Portakal diyarı: FİNİKE / ANTALYA
İlk Finike, Fenikeliler tarafından MÖ 5. yüzyılda Phanikos adı ile, Aykırıcay Suyu'nun denize döküldüğü yerde kuruldu.

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Uzun yıllar Likya'nın başkenti olan Limyra'nın tarım ürünleri ihraç ettiği bir liman görevi yapmış. Bu özelliğiyle Fenikelilerin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuş Finike… Üç tarafı dağlarla çevrili olan kıyı kasabasının 10 km’lik incecik kumlu bir kumsalı var. Finike portakal ağaçlarının mis gibi kokusunun etrafta dolaştığı sakin ve sıcacık bir liman…

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Şu sıralar sessiz arıyorsanız biçilmiş kaftan… Ayrıca buraya geldiğinizde Arykanda, Limyra Antik kentleri ve Suluin Mağarası da mutlaka görülmeli.

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Huzur arayanlara: ADRASAN / ANTALYA
Adrasan, eski adıyla ‘Çavuşköy’, 2 kilometre uzunluğundaki kumsalıyla Kumluca'ya yakın doğal güzelliklere sahip bir yerleşim birimi...

13
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Sıcakkanlı insanları, denize usulca dökülen deresi, yeşil ve mavisiyle cennetten bir köşeyi andırıyor. Sahile kadar uzanan çam ağaçları ve deniziyle mutlaka görülmesi gereken yerlerden...

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Sakin sular: NARLIKUYU / MERSİN
Sahil balıkçıları, şirin ve durgun denize sahip koyuyla öne çıkıyor. Sıcak, samimi, içten ve üstelik de güzel mi güzel…

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Girişinde 5. yy’da Paulus’un, Meryem Ana’ya ithafen yaptırdığı bir kilise olan Cennet ve Cehennem Mağaraları’nı da ziyaret etmelisiniz.

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Yeşil ve mavi bir arada: TEKİROVA / ANTALYA
Etrafı dağlarla çevrili şirin bir tatil beldesi Tekirova… Çam ağaçları ve masmavi denizin kucaklaştığı mükemmel bir tatil yeri. Ultra lüks otellerin de olduğu kasaba son yıllarda dalış sporu tutkunlarının da uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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Turkuazın en güzeli: KALKAN / ANTALYA
İngiliz turistlerin güzelliğine hayran kalıp yerleştiği şirin turizm kasabası burası! Türkiye’nin tanıtımlarında kullanılan cenneti andıran, turkuaz sularıyla ünlü, denizinden çıkmak istemeyeceğiniz Kaputaş Plajı burada yer alıyor. Gelmişken 13 km. uzaklıkta bulunan, kuruluşu MÖ 8 yy’a kadar uzanan antik Likya Kenti Patara’yı da mutlaka ziyaret etmelisiniz.

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Sakinlik arayanlara: KAŞ/ANTALYA
Antalya’nın en batısındaki ilçe, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikteki koyları, plajları, tarihi antik yerleşimleri ve doğasıyla bu dünyadaki cennet gibi. Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat Gezgini

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Dünyanın en iyi dalış noktaları arasında gösterilen Kaş’ta kano, dağ bisikleti ve yamaç paraşütü etkinlikleri de yapılıyor. Binlerce yıllık tarihi kalıntılar ve Likya yürüyüş yolu ile Kaş sakinlik arayanların adresi…Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay/ Hürriyet Seyahat Gezgini

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Mutlaka görülmeli: KARATAŞ / ADANA
Adana’nın denize açılan iki noktasından biri Karataş… Buraya adım attığınızda tertemiz meydanlar ve parklarla karşılaşacaksınız… Sahil boyunca yürüdüğünüzde denize karşı kahvaltınızı yapacağınız ya da kahve içeceğiniz birçok kafe var. Karataş’ın en önemli yerlerinden Akyatan kuş cenneti…

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Özellikle Karataş; Akyatan, Ağyatan ve Tuzla lagünleri ile Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının bulunduğu ilçelerden biri. Bu Lagünler arasında Akyatan Lagünü 1998 yılında Sulak Alanları Koruma Sözleşmesi (Ramsar) kapsamına alınmış ve 2005 yılında ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ ilan edilmiş. Akyatan Lagünü, nesli tükenme aşamasında olan bitki türleriyle birlikte kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

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