Türkiye'nin en şirin 10 sahil kasabası! Kalabalıktan uzak, biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız tam zamanı
Bahar aylarının ve neredeyse yazın hiç bitmediği, kışın sadece şöyle bir selam verip geçtiği yerler Akdeniz ve Ege sahilleri. Tertemiz havası, maviyle yeşilin buluştuğu yerleşimler ve antik kentleriyle hem keşfedilecek birçok yeri barındırıyor hem de kafa dinlemek için çok ideal…
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Sizin için tam da şu sıralar gidilmesi gereken 10 sahil kasabasını derledik.
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UNESCO yolunda: SİDE / ANTALYA Manavgat’ın sahil kısmında, 1 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir yarımada üzerine kuru Side… Surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları ve görülecek birçok yeriyle keşfedilmeyi bekliyor. Hem doğa hem de tarih tutkunuysanız burası tam size göre… Şu sıralar Manavgat Belediyesi tarafından Side Antik Kenti'nde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Hamam Müzesi çalışmaları sürdürülüyor.
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Buraya geldiğinizde Apollon Tapınağı’nın yanı başında güneşin denizin üzerinden süzülerek batış sahnesi size unutulmaz anlar sunacak.
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Ayrılmak zor: ANAMUR / MERSİN Antik kenti, kalesi, geniş kumsalı, masmavi ve tertemiz denizi ve eğlence hayatıyla Anamur ayrılmak istemeyeceğiniz bir tatil kasabası. Yerli-yabancı turistlerin uğrak yeri olan yerleşimde yerli halkın yaz aylarında gittiği Toroslar’daki yayla köylerini de mutlaka görmelisiniz.
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Kalabalık Bodrum'dan çok uzak: MAZI Mazı, kalabalık Bodrum’dan çok uzak görüntüler sergiliyor. İnceyalı, Çakıllıyalı, Hurma Koyu, Ilgın Koyu, Kisebükü Koyu gibi çevre yerleri de gezdikten sonra dinlenmek ve doğayla iç içe olmak için Mazı’da konaklayabilir ve doğa aktivitelerine katılabilirsiniz.
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Gökova Körfezi’nin hemen yanı başındaki Mazı’da kahvaltı yaparken bölgede yetişen has zeytin ve zeytinyağının tatlarına mutlaka bakmalısınız. Türkiye’de dağ başında inzivaya çekilebileceğiniz en güzel yerlerden biri olan Mazı, kaşif tatilcilerin en gözde yerlerinden.
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Her şeyin doğalı: ARSUZ / HATAY Arsuz, Hatay'ın ilçesi. Amanos Dağları ve Akdeniz kıyısı arasında yer alıyor. Uluçınar ve Gökmeydan olmak üzere iki mahalleden oluşan ilçe merkezine tamamı dağlık ve kırsal kesimlerde bulunan 25 köy bağlı.
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Arsuz özellikle bozulmamış mimari dokusu, doğası, her şeyin doğalını yiyebileceğiniz mekânları ve sakinliğiyle dikkat çekiyor. Buraya geldiğinizde Maryo Hanna Kilisesi, Meryemana Havuzu ve Arsuz Kalesi’ni mutlaka gezmelisiniz.
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Portakal diyarı: FİNİKE / ANTALYA İlk Finike, Fenikeliler tarafından MÖ 5. yüzyılda Phanikos adı ile, Aykırıcay Suyu'nun denize döküldüğü yerde kuruldu.
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Uzun yıllar Likya'nın başkenti olan Limyra'nın tarım ürünleri ihraç ettiği bir liman görevi yapmış. Bu özelliğiyle Fenikelilerin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuş Finike… Üç tarafı dağlarla çevrili olan kıyı kasabasının 10 km’lik incecik kumlu bir kumsalı var. Finike portakal ağaçlarının mis gibi kokusunun etrafta dolaştığı sakin ve sıcacık bir liman…
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Şu sıralar sessiz arıyorsanız biçilmiş kaftan… Ayrıca buraya geldiğinizde Arykanda, Limyra Antik kentleri ve Suluin Mağarası da mutlaka görülmeli.
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Balıkçı kasabası: ILDIRI / İZMİR İzmir’in küçük bir balıkçı köyü Ildırı… Özellikle köy sokaklarında hâlâ ayakta kalmayı başarmış kendine özgü taş mimarisiyle şirin evlerin arasında fotoğraf karelerine konu olmak tüm yorgunluğunuzu unutturacak…Ayrıca denize girecek sakin yerler de sizi bekliyor.
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Huzur arayanlara: ADRASAN / ANTALYA Adrasan, eski adıyla ‘Çavuşköy’, 2 kilometre uzunluğundaki kumsalıyla Kumluca'ya yakın doğal güzelliklere sahip bir yerleşim birimi...
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Sıcakkanlı insanları, denize usulca dökülen deresi, yeşil ve mavisiyle cennetten bir köşeyi andırıyor. Sahile kadar uzanan çam ağaçları ve deniziyle mutlaka görülmesi gereken yerlerden...
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Sakinlik arayanlara: KAŞ / ANTALYA Antalya’nın en batısındaki ilçe, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikteki koyları, plajları, tarihi antik yerleşimleri ve doğasıyla bu dünyadaki cennet gibi. Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Dünyanın en iyi dalış noktaları arasında gösterilen Kaş’ta kano, dağ bisikleti ve yamaç paraşütü etkinlikleri de yapılıyor. Binlerce yıllık tarihi kalıntılar ve Likya yürüyüş yolu ile Kaş sakinlik arayanların adresi…Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay/ Hürriyet Seyahat Gezgini
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Ailecek çok seveceksiniz: SIĞACIK / İZMİR İzmir tertemiz plajları ve enfes zeytinyağlı yemekleriyle tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden. Çeşme, Alaçatı, Urla ve Karaburun gibi yerlerin dışında Seferihisar’ın mahallesi Sığacık da yıldızı yeni parlayan ama tarihi çok eskilere dayananlardan.
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Arnavut kaldırımlı sokakları, beyaza boyalı küçük evleri, mandalina kokulu bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. İzmir’in ilçesi olan Seferihisar, 2009 senesinde Türkiye’nin ilk ‘Citta Slow’ yani ‘Sakin Şehir’ unvanını kazandı. Fotoğraf: Nadiye Çağlar / Hürriyet Seyahat Gezgini
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İtalyan bir komite tarafından küreselleşme karşısında bozulmadan kalan, kültürünü, mimarisini, geleneklerini ve yöresel lezzetlerini günümüze taşıyabilen küçük yerleşimlere verilen bu unvanı Seferihisar ziyaretçilerine sunduklarıyla fazlasıyla hak ediyor. Sığacık’ta bu sakin ilçenin en güzel köşelerinden… Fotoğraf: Nadiye Çağlar / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Keşfedilmeyi bekliyor: BALIKLIOVA / İZMİR Balıklıova ne Seferihisar gibi Cittaslow (Sakin şehir) seçilmiş, ne de Alaçatı gibi süslü püslü taş evleri var. Fakat İzmir’in en şirin ve sakin kasabalarından söz ederken ismini anmadan geçmek olmaz. Otellerin ve beach club’ların olmadığı, balığıyla ünlü olsa da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda lokantanın bulunduğu, yapılaşmanın yer yer yasak olması sebebiyle hâlâ orijinalliğini koruyabilen bir kıyı köyü burası.İzmir’in Urla ilçesine bağlı olan Balıklıova, Urla’nın merkezine ise 30 kilometre mesafede. İzmir merkezden yola çıkıldığında araçla yaklaşık bir saatte ulaşılabiliyor.
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Kasabanın yerleşim alanı tamamen boşaltılsa da, Polikhne ismi, önce Balıklı ve sonra Balıklıova şeklinde günümüze kadar ulaşıyor. Balıklıova için ‘ismiyle müsemma’ diyebiliriz, çünkü yiyebileceğimiz en taze balık ve deniz ürünlerini burada bulacaksınız. Tertemiz denizi ve balık restoranlarıyla ün salan kasaba, en çok bahar ve yaz aylarında ziyaret edilse de, lokanta ve restoranlara her mevsimde talep var. Barbun başta olmak üzere en lezzetli deniz balıkları, kalamar ve midye adeta denizden çıkartılıp sofranıza getiriliyor. Enfes deniz ürünlerine eşlik eden Ege otları ve yörede bolca yetişen enginar da olunca, Balıklıova’da muhteşem bir ziyafet çekmek şart!