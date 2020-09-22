Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 09:03 | 22 Eylül 2020 - 10:56

Türkiye'nin en şirin 10 sahil kasabası! Kalabalıktan uzak, biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız tam zamanı

Bahar aylarının ve neredeyse yazın hiç bitmediği, kışın sadece şöyle bir selam verip geçtiği yerler Akdeniz ve Ege sahilleri. Tertemiz havası, maviyle yeşilin buluştuğu yerleşimler ve antik kentleriyle hem keşfedilecek birçok yeri barındırıyor hem de kafa dinlemek için çok ideal…