Ahlat’ın tarihi mekanlarında korona virüs sessizliği

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti de tüm devletlere örneklik teşkil edecek bir çalışma ortaya koyuyor. Bu da bütün vatandaşlarımız için müthiş bir ümit ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize de şükranlarımızı Ahlat’tan iletiyoruz. Kısa vadede bu virüs belasından dünyanın kurtulacağını ümit ediyoruz. Ama tekrar söylüyorum, buralar yalnız bırakılacak yer değil, buralar sahipsiz bırakılacak yer değil. Bir an önce inşallah bu virüsten kurtulduktan sonra da herkesi koşarak Ahlat’ta buluşmaya davet ediyoruz.”