Galatasaray Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

1957 yılında Sadık Giz tarafından satın alınan adaya gitmek isteyenler telefon ve internet üzerinden rezervasyon yaptırabilir.

Galatasaray Adası Hakkında Bilgi

1957 yılından önce Suada ismiyle de bilinen adanın adı bu tarihten sonra Galatasaray Adası olarak değiştirilmiştir. Adanın yüzölçümü yaklaşık 7 bin metrekaredir.

Galatasaray Adasının en önemli özelliği Boğaz'daki tek ada olmasıdır. Eşsiz doğa manzaralarına ev sahipliği yapan ada, konumu itibariyle de İstanbul'un en çok ilgi gören ve turist çeken merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Galatasaray Adası Tarihi

Galatasaray Adası, Osmanlı Devletinin 32. padişahı olan Sultan Abdülaziz'in emriyle dönemin ünlü mimarlarından Sarkis Dalyan'a hediye edildi. Tarih boyunca ada, birçok ressam, şair ve yazar tarafından ziyaret edildi. Ermeni ressam Ivan Ayvazovski, Galatasaray Adasını ziyaret ettikten sonra bir süre burada yaşamaya karar verdi. 2 yıl boyunca adada yaşayan Ayvazovski, adanın ve Boğaziçi'nin birçok resmini çizdi.

Dünya Savaşının başladığı yıl olan 1914 yılında kömür deposu olarak kullanılmaya başlandı. 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından adanın halka açılması planlandı. Ada ancak Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Sadık Giz tarafından alındıktan sonra halka açıldı.

2007 yılında Galatasaray Adasında yangın çıktı. Bir restoranın alev alması sonucu çıkan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Ada, tedbir amaçlı bir süreliğine kapatıldıktan sonra 2008 yılında yeniden halka açıldı.

Günümüzde birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Galatasaray Adası merkezi bir komumda yer almaktadır. Kuzey ve Güney bölümü olarak ikiye ayrılan ada, binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Galatasaray Adası Nerede?

Şehir: İstanbul

Kıta: Avrupa Yakası

İlçe: Beşiktaş

Galatasaray Adası Kuruçeşme'ye yaklaşık 180 metre uzaklıktadır.

Galatasaray Adasına Nasıl Gidilir?

Galatasaray Adasına gidebilmek için öncelikli olarak Galatasaray Spor Kulübüne üye olmak gerektirmektedir. Üyelik başvuruları hem telefon hem de internet üzerinden yapılabilir.

Galatasaray Adasına gitmek isteyenlerin Mecidiyeköy, Şişli, Florya ya da Maslak üzerinden Kuruçeşme'ye ulaşması gerekiyor. Kuruçeşme'den ücretsiz olarak kalkan vapurlarla 10 dakika içerisinde Galatasaray Adasına ulaşmak mümkün.

Galatasaray Adası Gezilecek Yerler

Galatasaray Adasında konser etkinliklerinin ve partilerin düzenlendiği birçok club bulunuyor. Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı alan da ziyarete açıktır. Adayı ziyaret edenler lüks aile restoranlarında yemek yiyebilir ve olimpik havuza girebilir. Olimpik havuz içten ısıtmalı olduğu için, sadece yazın değil yılın dört mevsimi açıktır.

Galatasaray Adası Konaklama Şartları

Galatasaray Adasında olmasa bile hem Kuruçeşme semtinde hem de Beşiktaş ilçesinde birçok otel ve pansiyon bulunuyor. Lüks otellerin yanı sıra her bütçeye uygun apartlar da Galatasaray Adasının yakınında hizmet vermektedir. Bu konaklama merkezlerinde kalanlar, Kuruçeşme'den kalkan vapurlarla kısa sürede adaya ulaşabilir.

Galatasaray Adası Özellikleri

Galatasaray Adası 1990 yılında Kuzey Bölümü ve Güney Bölümü olarak ikiye ayrıldı. Burada yer alan davet alanlarında yaklaşık 4000 bin kişi misafir edilebiliyor.

Adada Galatasaray Yönetim Kurulu Üyelerinin divan kurulu toplantılarını gerçekleştirdiği salonlar da mevcut.

Öncesinde Galatasaray Adasına giriş ücretliydi. Ancak bir süredir adaya giriş için ekstra bir ücret talep edilmiyor. Yiyecek içecekler, havuz ve diğer etkinler ücretlidir. Bununla birlikte sadece Galatasaray Spor Kulübüne üye olanlar ve üyelerin aileleri Galatasaray Adasına gidebilir.