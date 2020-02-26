Fransa'nın turist akınına uğrayan kasabası Kaysersberg

Pencerelerinden çiçekler sarkan yarı ahşap evleri, arnavut kaldırımlı sokakları, etrafını çevreleyen Orta Çağ'dan kalma surları ve içinden geçen nehri ile her köşesi tablo görünümündeki kasabadan etkilenmemek mümkün değil.

Colmar'ın kuzeybatısında, Vosges dağlarının doğu yamacındaki bu şirin yerleşim yeri eskiden Alamanya'nın bir parçasıydı. Tanınmış teolog, filozof ve doktor Albert Schweitzer'in (1875-1965) doğduğu yer olan Kaysersberg'in ünlü olduğu diğer bir yön ise üzüm bağları. İlk asmaların 16. yüzyılda Macaristan'dan getirildiği bölgenin ekonomisinde şarapçılık özel ve önemli bir yere sahip.