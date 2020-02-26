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Fransa'nın turist akınına uğrayan kasabası Kaysersberg
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Fransa'nın turist akınına uğrayan kasabası Kaysersberg

Kuzeydoğu Fransa'daki Alsace'deki Haut-Rhin bölümünde yer alan Kaysersberg, masalsı bir görünüme sahip.

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Pencerelerinden çiçekler sarkan yarı ahşap evleri, arnavut kaldırımlı sokakları, etrafını çevreleyen Orta Çağ'dan kalma surları ve içinden geçen nehri ile her köşesi tablo görünümündeki kasabadan etkilenmemek mümkün değil.

Fransanın turist akınına uğrayan kasabası Kaysersberg

Colmar'ın kuzeybatısında, Vosges dağlarının doğu yamacındaki bu şirin yerleşim yeri eskiden Alamanya'nın bir parçasıydı. Tanınmış teolog, filozof ve doktor Albert Schweitzer'in (1875-1965) doğduğu yer olan Kaysersberg'in ünlü olduğu diğer bir yön ise üzüm bağları. İlk asmaların 16. yüzyılda Macaristan'dan getirildiği bölgenin ekonomisinde şarapçılık özel ve önemli bir yere sahip.

Fransanın turist akınına uğrayan kasabası Kaysersberg

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