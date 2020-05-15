Fransa'nın sıradışı sahile sahip köyü: Ploumanach

Perros-Guirec komününün bir parçası olan Perros-Guirec kasabasının 3 kilometre kuzeyindeki köy, aynı zamanda doğal bir liman. Sahil boyunca sıralanan kayalar, tarih içinde rüzgar ve dalgaların aşındırmasıyla ilginç şekiller almış. Köy halkı ve ziyaretçiler, andırdıkları şekillerden dolayı kayaçlara 'şişe', 'kaplumbağa', 'Napolyon Şapkası', 'mantar' gibi isimler vermiş.







Bazıları 20 metreden daha yüksek olan kayalrın 300 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. 25 hektarlık bir alana yayılan kayalar, görkemleriyle göz kamaştırıyor. Kayaların manzarasını tamamlayan deniz feneri de manzaraya ayrı bir hava katıyor. Çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Ploumanach, 2015 yılında "Fransızların en çok tercih ettiği köy" ünvanının da sahibi.







