Fransa'nın şehirleri neler? Fransa başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Fransa ülkesinin tam adı Fransız Cumhuriyeti'dir. Fransa coğrafi konum olarak Batı Avrupa'da yer almaktadır. Dünya'da denizaşırı topraklara sahip olan nadir ülkelerden olan Fransa aynı zamanda Afrika kıtasında kolonileri olan bir ülkedir. Fransa'nın tarihi Frenklerden gelmektedir. Frenkler Avrupa'nın en eski halklarından biridir. Üniter yarı başkanlık sistemi ile yönetilen Fransa'da Fransızca ülkenin resmi dilidir. Fransa insani gelişme endeksi bakımından çok yüksek gelişme endeksine sahip olan bir ülkedir. Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Fransa'nın ünlü şehirleri ve meydanları vardır. Özellikle Fransa'nın başkentinde yer alan Eyfel kulesi ülkenin sembolü haline gelmiştir. Eyfel kulesi aynı zamanda en fazla turistin olduğu bölgelerden biridir.

Fransa aynı zamanda hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi ülkedir. Fransa'da resmi para birimi Euro'dur. Fransa Verdun anlaşması ile birlikte 843 yılında kurulmuş bir ülkedir. Dünya'nın en eski devletlerinden biri olan Fransa denizaşırı topraklara sahiptir. Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Monako ve Androrra Fransa'nın komşu ülkeleridir. Gayri safi yurt içi hasıla bakımından Dünya'nın 6. ülkesi olan Fransa gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Fransa aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin hem kurucusu hem de 5 daimi üyesinden biridir. Dünya ekonomisini oluşturan ve Dünya'nın en gelişmiş ekonomiye sahip olan G8 ülkeleri arasında Fransa'da yer almaktadır.

Fransa Birleşmiş Milletler içerisinde veto hakkı olan 5 ülkeden biridir. Bundan dolayı Birleşmiş Milletlerde önemli bir konuma sahip olan ülkedir. Fransa Dünya'nın en iyi diplomasisine sahip olan ülkelerden biridir. Fransa Dünya'da Nükleer güce sahip olan ülkelerden birisidir. Ülkede toplam 59 adet nükleer santral yer almaktadır.

Fransa'nın Şehirleri Neler?

- Paris

- Nice

- Marsilya

- Bordeaux

- Lyon

- Strazburg

- Toulouse

- Montpeliler

- Lille

- Cannes

- Grenoble

- Nantes

- Avignon

- Le Havre

- Annency

- Aix en provence

- Toulon

- Nimes

- Dijon

- Rouen

- Antibes

- Colmar

- Grasse

- Nancy

- Ajaccio

- Carcassonne

- Biarritz

- Rennes

- La Rochelle

- Tours

- Menton

- Saint Tropez

- Angers

- Saint Etienne

- Versay

- Orleans

- Arles

- Saint Paul De Vence

- Blois

- Clermont Ferrand

- Saint Malo

- Saint Emillion

- Pergipnan

- Caen

- Reims

- Albi

- Vannes

- Limoges

- Martigues

- Pau

- Bourg en Bresse

Fransa'nın Başkenti Neresidir?

Fransa'nın başkenti Paris'tir. Paris aynı zamanda Fransa'nın en büyük kentidir. Fransa Sen Nehri üzerinde yer alan bir şehirdir. Paris'in toplam nüfusu 2.1 milyondur. Paris şehri adını ise Galya halkından almıştır. Paris Dünya'nın kültür başkentlerinden olan bir şehirdir. Şehirde Şanzelize meydanı, Eyfel Kulesi gibi ünlü yerler ve kantonlar yer almaktadır.

Fransa'nın Nüfusu Kaçtır?

Fransa'nın toplam nüfusu 67 milyondur.

Fransa'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Fransa'nın toplam yüzölçümü 643.801 kilometre karedir.

Fransa'nın Telefon Kodu Nedir?

Fransa'nın uluslararası telefon kodu +33'dür.

Fransa'nın Posta Kodu Nedir?

Fransa'nın posta kodu 18000, 18001 CEDEX, 18002 CEDEX