Foça Plajları 2020 - Foça'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Foça günümüzde genel olarak iki şekilde ayrılmaktadır. Bunlardan biri Eski Foça diğeri ise Yeni Foça’dır. Bölgedeki en güzel plajlar ise bu iki yer arasındaki koylarda konumlanmış durumdadır. Bu sayede hem eski hem de yeni Foça'ya yakın bölgelerdeki plajları giderek, eğlenceli bir yaz tatili geçirmek mümkün.

Eski Foça Karakum Plajı

Foça’nın en güzel plajlarından biri olarak üstelik mavi bayrak sahipli Karakum Plajı, her sene yoğun şekilde değerlendirilmektedir. Özellikle Foça merkeze bu kadar yakın bir alanda böylesi temiz bir su da denize girmek, pek çok kişinin en çok tercih ettiği alternatiflerden biridir. Her ne kadar plaja giriş ücretsiz olsa bile, şezlong ve şemsiye konusunda 15 ila 20 TL arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Aynı zamanda restoran ve kafe gibi işletme alanları sayesinde, her türlü içecek ve yiyecek ihtiyacı karşılanabilir.

Eski Foça Kaleburnu Plajı

Karakum Plajı’nın yanında bulunan Eski Foça Kaleburnu Plajı, özellikle merkezi konumu ile çok fazla tercih edilmektedir. Plaja giriş ücretsiz olması ile beraber, şezlong ve şemsiye konusunda ücret ödenmesi gerekir. Bu konuda güncel 2020 fiyatları doğrultusunda 15 ile 20 TL ücret alınmaktadır. Ayrıca soyunma kabini, tuvalet ve kafeterya gibi alanlar bulunuyor.

Eski Foça Vertigo Plajı

Küçük ama sakin bir yer olması ile beraber eski Foça Vertigo plajı yaz aylarının vazgeçilmez yerlerinden biridir. Sessizliğin içerisinde Kafa dinlemek için birebir olan bu yerde, şezlong ve şemsiye fiyatları biraz daha pahalıdır. Bu doğrultuda 25 ile 30 TL arasında değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkün.

Yeni Foça Halk Plajı

Sahil boyunda boylu boyunca uzanan Yeni Foça halk Plajı, bölgenin en çok tercih edilen plajlarından biridir. Adından da anlaşıldığı gibi plaja girmek için herhangi bir ücret ödemeye gerek yoktur. Mavi Bayraklı olması ile beraber, ayrıca belediyeye ait bir plajdır. Fakat özel işletme dahilinde şezlong ve şemsiye kiralamak mümkün. Bu doğrultuda iki şezlong ile bir şemsiye 20 TL olarak belirlenmiş durumda. Plajda ayrıca soyunma kabini ve WC ile beraber kafeterya gibi alanlar bulunuyor.

Foça Sazlıca Plajı

Yeni Foça ve Eski Foça arasında bulunan Sazlıca Plajı, bölgenin en güzel koylarından biri olarak öne çıkmaktadır. İncecik kumları ve muhteşem temizlikteki denizi ile beraber, ayrıca kamp olanağı da sağlıyor. Kamp yapmak isteyenler için birebir bir olanak tanıyan bölge, pek çok kişinin tercih ettiği alanlardan biridir. Bu doğrultuda kamp yapmak isteyenler 40 ila 50 TL gibi bir ücret ödemesi gerekiyor. Plaj giriş ücreti ise kişi başı 15 TL olarak belirlenmiş durumda.

Foça Mambo Beach Club

Foça'nın en önemli ve en çok tercih edilen mekanlarından biri olarak Mambo Beach Club geliyor. İsminden de anlaşılacağı üzere burası özel bir işletme doğrultusunda hizmet vermektedir. O yüzden plajın ücreti olduğunu söylemek mümkün. Şu an kişi başı 2020 güncel fiyatlar doğrultusunda 60 TL ücret ödemesi bulunmaktadır. Bununla beraber şezlong ve şemsiye dahil olmak üzere soyunma kabini ile WC ücretsiz şekilde sağlanıyor. Ayrıca özel bir bölge olması ile beraber kafeterya ve restoran gibi alanlar yer almaktadır.