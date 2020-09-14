Fatih Camii Nerede? Fatih Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Fatih Camii ülkemizin oldukça önemli tarihi yapılarından biridir. Osmanlı döneminden motifler taşımaktadır.

Fatih Camii Hakkında Bilgi

Fatih Camii, İstanbul fethedildikten sonra yaptırılmış olan ilk cami unvanını taşımaktadır. Selatin camisi, Osmanlı aileleri tarafından yaptırılmış olan camilere verilen genel isimdir. Fatih Cami, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra yaptırıldı. İçinde 16 tane medrese, hamam, aşevi, kütüphane, konuk evi ve hastane bulunur.

1766 yılında yaşanmış olan büyük bir depremde Fatih Cami çok zarar görmüştür. Bu cami 1971 yılında ise restore edilerek tekrar kullanıma açılmıştır. Gölcük depreminde ise bu yapının alt kısmında kayma meydana gelmiştir. Bu sebeple de ibadete ara verilmiştir. 2012 yılına gelindiğinde tekrar restore edilerek ibadete devam edilmiştir. Cami'nin mimarlığını ise Atik Sinan yapmıştır. Yapıldığı ilk zamanki hali ile günümüzdeki hali arasında büyük farklılıklar vardır. Ayrıca bu cami ilk Türkçe ezanın da okunduğu camidir.

Fatih Camii Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Fatih Cami İstanbul ilinin Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Bu camiye özel araç ile gitmeyi düşünenler Karaköy yönünden gelerek Galata köprüsünü geçip Haliç tarafından Atatürk bulvarına geçtikleri zaman tabelaları takip ederek camiyi kolay bir şekilde bulabilirler.

Toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar ise Eminönü ve Yavuz Selim duraklarından kalkan otobüsler ile Fatih Cami'ne gidebilirler.

Fatih Camii Tarihi

Fatih Camii Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra yaptırılmıştır. Bu cami Osmanlı sultanları ve aileleri tarafından yaptırılan ilk selatin cami olma unvanını taşımaktadır. Bu sebeple de tarihi önemi çok büyüktür.

Fatih Cami'nin kıble yönünde bir Hazire bulunur. Bu hazire kısmına 1780 yılında definler yapılmaya başlamıştır. Daha sonra buranın etrafına duvar örülmüş ve kapalı bir alan haline getirilmiştir. Osmanlı döneminde bu hazireye defin işlemini gerçekleştirmek için Saraydan ve sultandan izin almak gerekirdi. 19. yy. öncesinde buraya sivil definler yapılmazdı. Daha sonra sivil definleri de yapılmaya başlamıştır. Sadrazamlar, müşirler, ilim adamları, şeyhülislamlar 19. YY'dan sonra buraya gömülmeye başlamıştır.

Fatih cami içerisinde toplamda 409 adet mezar taşı bulunur. 47 adet mezarın kime ait olduğu ise bilinmemektedir. Mezarda 113 kadın, 117 de erkek mezarı vardır.

Fatih Camii Özellikleri

Fatih Cami'nin içinde bulunan merkez kubbe dört fil ayağı üzerinde bulunur. Merkez kubbenin etrafı ise yarım kubbe ile çevrilidir. Yarım kubbenin çevresinde de tam ve yarım kubbeler bulunmaktadır. Abdest muslukları da burada bulunur. Fatih caminin iki şerefeli olan iki adet minaresi bulunur. Cami minarelerinin şerefeye kadar olan kısımları 1771 yılında gerçekleşen depremden öncesine ait olan kısımlardır. Fatih Caminin taş kulakları ise 2. Abdülhamit döneminde yaptırılmıştır.

Fatih Caminin şadırvan avlusunda 22 adet kubbe bulunur. Bu kubbeler ise 18 sütuna dayalı halde bulunmaktadır. Caminin tam orta kısmında mimari olarak oldukça ihtişamlı olan bir şadırvan yer almaktadır. Cami avlusunun girişinde bir yangın havuzu bulunur. Bu havuz 1825 yılında 2. Mahmut'un emri ile yaptırılmıştır. Caminin ilk hali klasik mimari özellikleri taşımaktaydı. Eski yapılar üzerindeki mimari desenler caminin tüm değerini gözler önüne sermektedir. Bu cami klasik mimari ile barok mimarisini iç içe bulunduran bir yapı özelliği göstermektedir.

Fatih Camii Mimarı Kimdir?

Fatih Cami, Fatih Sultan Mehmet'in emri ile mimar Sinaüdddin Yusuf Bin Abdullah'a yaptırılmıştır. Bu değerli mimar Atik Sinan ismi ile de bilinmektedir.