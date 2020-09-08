Fakıllı Mağarası Nerededir? Fakıllı Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Fakıllı Mağarası, Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Damlataş özelliği taşıyan mağaranın ancak üçte biri ziyarete açılmıştır. Mağaranın astım ve nefes darlığı hastalıklarına iyi geldiğine dair bir inanış vardır.

Fakıllı Mağarası Nedir?

Fakıllı Mağarası, doğa olayları sonucunda oluşmuş bir mağaradır. Mağaranın içinde birçok galeri bulunuyor. Bu galerilere “beyaz odalar” adı veriliyor ve damlataşın en güzel örneklerini teşkil ediyorlar. Yaklaşık 1012 metre uzunluğundaki mağaranın 350 metresi düzenlenerek ziyarete açılmış.

Fakıllı Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Fakıllı Mağarası Karadeniz Bölgesinde yer alan Düzce sınırları içinde bulunuyor. Düzce’nin, Akçakoca ilçesinin Fakıllı Köyü sınırları içindedir.

Fakıllı Mağarasına Nasıl Gidilir?

Fakıllı Mağarasına özel araçlarla veya şehirlerarası otobüslerle gidebilirsiniz. İstanbul yönünden gelenler TEM yolu üzerinden Akçakoca’ya direk gidebilirler. Oradan da Fakıllı Köyüne geçebilirler. Ankara üzerinden gelmek isteyenler önce Düzce güzergâhını takip ediyorlar. Akçakoca ile Düzce arası 37 kilometredir. Tabelayı takip ederek Mağaraya ulaşabilirsiniz.

Fakıllı Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Fakıllı Mağarası, erimeye uygun karbonatlı, sülfatlı ve klorürlü kayaların yer altı suları tarafından çözünmeleri sonucu oluşmuş jeopolitik bir mağaradır. Kireçli suların, mağara tavanından yavaş yavaş sızmasıyla sarkıtlar oluşmuştur. Zamanla kirecin birikmesiyle sarkıt ve dikitler birleşerek sütunları meydana getirmişlerdir. Mağara, yarı aktif durumda olduğu için, sarkıt ve sütun oluşumu devam etmektedir.

Fakıllı Mağarası Özellikleri

Fakıllı Mağarası, birbirine bağlı iki bölümden oluşuyor. Mağaranın kuzey-güney yönlü ana galerileri tabakaların doğrultusuna bağlı olarak gelişmişler. Doğu-batı yönlü bağlantı galerileri ise tabakaların eğim yönünde ve bunları kesen çatlaklar üzerinde uzanıyorlar. Bu yönüyle mağaranın kafesli bir yapısı bulunuyor.

Mağaranın iki ayrı girişi bulunuyor. Düden konumlu ana girişi, deniz seviyesinden 100 metre yüksekliktedir. Bu ana girişin 160 m doğusunda ikinci bir giriş bulunuyor. Bu giriş, kapali bir dolinin tabanında ve ana girişten 11 metre daha yüksekliktedir.

Fakıllı Mağarası yüzeye yakın olması nedeniyle yazın serin, kışın da sıcak özelliğe sahiptir. Yağan yağmurlar daha derin kısımlarda toplanmıştır. Mağaranın içinde nemli bir hava vardır. Bu hava kendi ekosistemini oluşturmuştur. Mağaranın içinde akan küçük bir dere, şelale, sarkıtlardan sarkan su damlaları bulunuyor.

Fakıllı Mağarası Tarihi Eser veya Milli Park mıdır?

Fakıllı Mağarası, tarihi eser ve milli park statüsünde değildir. Fakat mağaranın coğrafi özelliği etrafının doğal ortam olması bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak ilan edilmiştir.

Fakıllı Mağarası Giriş Ücreti (2020)

Fakıllı Mağarası özel işletme tarafından işletiliyor. Giriş ücreti 3 liradır.

Fakıllı Mağarası Ziyaret Saatleri

Mağara haftanın her günü ziyarete açıktır. Yaz döneminde sabah 08.30 ile 22.00 saatleri arasında, kış döneminde de 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Mağaranın etrafı ormanlık olduğu için, piknik alana olarak da kullanılıyor. Ziyaretçiler, içerde ortalama 45 dakika vakit geçiriyorlar. Mağaranın ana galerisinde ziyaretçilerin dinlenmeleri için özel Roma tarzı oturaklar yerleştirilmiş.

Fakıllı Mağarasının Efsanesi veya Hikâyesi Var mıdır?

Mağaranın bir efsanesi veya hikâyesi bulunmuyor. Ancak mağaranın nemli havasının astım ve nefes darlığına çok iyi geldiğine inanılıyor. Bu nedenle her yıl farklı bölgelerden birçok vatandaş buraya şifa bulmak için geliyor.