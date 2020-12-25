Everest’in zirvesinde bulundu! Dünyada şimdiye kadar böylesine rastlanmadı…

Plastikler, doğaya ve sağlığımıza ciddi tehlike oluşturmasına rağmen hayatımızın her köşesinde yer almaya devam ediyor. Üstelik bu kez de yeni araştırmalara göre hiç aklımıza gelmeyecek kadar yüksekte bulundu, Everest’in zirvesinde… Bu yılın başlarında araştırmacılar, okyanusun tabanını kaplayan 14 milyon metrik ton mikroplastik buldular. Hepimiz plastiklerin bu kadar derinlerde yer almasının şaşkınlığını yaşarken, araştırmalara bir yenisi daha eklendi.









8 bin 848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı bir zamanlar aşılmaz sayılıyordu. Artık birçok insan zirveye ulaşabiliyor ve dağı deneyimli yürüyüşçüler için turistik bir cazibe merkezine haline getiriyor. Ancak dağ, iklim değişikliği nedeniyle bir süredir tehlike altında. Küresel ısınma nedeniyle, Nepal'deki buz kütlelerinin 35 yıl öncesine göre 150 ft daha aşağıya düştüğü gözlemlendi. Bu durum, bir zamanlar erimeye karşı güvenli olduğu düşünülen Everest'teki diğer alanların da giderek daha fazla tehlike altına girdiğinin bir işareti olabilir.





Araştırmada, 27 bin 700 ft yüksekliklerde dağdaki karın mikroplastiklerle kaplı olduğu görüldü. Bu, gözle görülmeyecek kadar küçük olsalar da mikroplastiklerin doğaya karışması ya da temizlenmesinin çok fazla zaman aldığını gösteriyor. Plymouth Üniversitesi laboratuvarında kar örneklerini analiz eden deniz bilimci Imogen Napper, atıkların temizlenmesi ve mikroplastikler arasındaki çelişkilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu eylemler gerekli ve önemlidir. Ancak çözümlerin daha teknolojik ve yeni tekniklerle genişletilmesi gerekir" dedi.









Geçen yıl 30'dan fazla bilim adamından oluşan disiplinler arası bir ekip, Nepal'in Khumbu Vadisi'nin her yerinden konuyla ilgili örnekler topladı. Sonrasında ise One Earth dergisinde insan ve iklim değişikliğinin Everest ve çevresi üzerindeki etkilerini inceleyen bir dizi yeni araştırma yazısı yayınlandı.









Makalelerin birinde, zirvenin yakınında araştırmacı Mariusz Potocki tarafından toplanan karla dolu bir kavanozda, kıvırcık mikroplastik liflerin tespit edildiği yazıyor. İlgin olan, bu liflerin oraya keşif için giden dağcıların sentetik giysilerine ait olması... Araştırmaya göre, tek bir gram sentetik giysi, her 20 dakikalık kullanım sırasında 400 mikro plastik iplik parçasının dökülmesine neden olabiliyor. Yani bir yıl boyunca, yaklaşık 900 gram ağırlığında bir ceket giyiyorsanız, bu her yıl bir milyar ipliğin çevreye yayılması anlamına geliyor. Ne yazık ki, tek kullanımlık plastiklerin kullanımı dağda yasaklanırken, giysilerden kaynaklanan mikroplastiklerin etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Maine Üniversitesi İklim Değişikliği Enstitüsü'nün yöneticisi Paul Mayewski’ye göre ise, 'Bu gerçek bir farkındalık çağrısı. Bölge çok yüksek olmasına rağmen bu zararlı plastiklerden ciddi şekilde etkileniyor.’ İnsanlar nereye giderse gitsin izlerini bırakıyor, maalesef ki bu izler her zaman olumlu sonuçları beraberinde getirmiyor.