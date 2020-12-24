2021'in en sıra dışı adresleri... Hepsini ilk kez duyacaksınız

Günümüzde adada yaşayan ve çiftçilikle geçinen yaklaşık 100 insanın, ayaklanmacı denizcilerin soyundan geldiğine inanılıyor. Güney Pasifiğin orta yerindeki, dünyanın en ücra köşesindeki bu adanın tarihine gelirsek… 1790 yılında İngiliz donanmasına ait Bounty adlı gemide bir isyan çıkar. Denizciler gemiyi ele geçirir. İsyan başarıya ulaşmıştır ama artık dönecek bir ev yoktur. İngilizlerin gazabından, idamdan kaçmak için haritada bile görünmeyen bu adaya çıkan denizciler oraya vardıklarında ülkelerine bir daha dönememek için gemilerini yakarlar.