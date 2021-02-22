Eşek Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Eşek Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Eşek Adası, pek çok turistin dikkatini çeken, çok az sayıda kişinin yaşadığı oldukça sevimli bir adadır. İzmir’in Çeşme ilçesine yakın olan bu ada günü birlik gezilerle ziyaret edilmektedir.

Eşek Adası Nerede?

Ege Denizi'nde, İzmir yakınlarında irili ufaklı adalar ve adacıklar dikkatinizi çekmiştir. Bu adalardan biri de güzel plajları ve koyları ile ünlü Eşek Adası'dır. 13,5 kilometrelik alana sahip olan Eşek Adası, Yunanistan'ın On İki Ada'sına yakın bir Türk adasıdır. Megálo Chorió yani Büyük Köy ve Mikró Chorió yani Küçük Köy olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır.

Eşek Adası’na Nasıl Gidilir?

Eşek Adası'na gitmek için İzmir'den her sabah 08:30'da kalkan Çeşme servislerine binebilirsiniz. Daha sonra Çeşme'den tekneye binerek Eşek Adası'na varabilirsiniz. Genellikle Çeşme üzerinden adaya turlar düzenlenmektedir. Tur fiyatları yemek dahil genelde 70 lira ile 150 lira arasında değişmektedir.

Eşek Adası’nın Turistik Yerleri

Eşek Adası, muhteşem sahilleri ve koyları ile ünlü tatil beldelerinden biridir. Ayrıca eğlence mekanları ile de ünlü olan bu ada, sezon boyunca sınırsız eğlence olanağı sunmaktadır.

Restoranlar diğer yiyecek türlerine yer verse de yöresel ve deniz ürünleri olmak üzere ayrılır. Mükemmel lezzetlerin sunulduğu bu restoranlarda Akdeniz ve Türk mutfağından seçmeler yer almaktadır.

Eşek Adası, etrafta gezen eşekleri ile ünlüdür. Zaten ada ismini buradan almıştır. Pek çok festival ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. En çok bilinen festivalleri ise Alaçatı Ot Festivalidir. Bölgenin kültürünü ve geleneklerini en güzel şekilde yansıtan bu festivalde söyleşiler yapılmakta ve stantlar açılmaktadır. Ayrıca festivalin son günlerinde birbirinden zevkli yarışmalar düzenlenmektedir.

Bilinen festivallerden biri de Uluslararası şarkı yarışmalarıdır. Her milletten pek çok kişi yarışmaya katılarak hünerlerini sergiler. Diğer yandan kültür ve sanat festivalleri, satranç festivalleri de düzenlenmektedir.

Eşek Adası'nda sualtı ve su üstü sporları yapabilir hatta her yıl düzenlenen Açık deniz uluslararası balıkçılık turnuvasına katılabilirsiniz. Bu turnuva dünyanın pek çok ülkesinden gelen usta balıkçıların yarıştığı festival kıvamında bir etkinliktir.

Eşek Adası’nda Konaklama Seçenekleri

Eşek Adası, günü birlik turlara ev sahipliği yapan bir adadır. Bölgede konaklamak için küçük pansiyonlar bulunmaktadır. Adaya yapılan bir ya da birkaç günlük gezilerinizde bu pansiyonlarda kalabilirsiniz. Ayrıca ada Çeşme ilçesine oldukça yakındır. Bu yüzden genel olarak Çeşme'de konaklama tercih edebilir ve Eşek Adası'na günü birlik yapılan turlarla gidebilirsiniz.

Eşek Adası Tarihi ve Özellikleri

En son yapılan sayıma göre adada şu an 185 kişi yaşamaktadır. Bunlarda 168 kadar Büyük Köy'de yaşarken, sadece 17 kişi Küçük Köy'de ikamet etmektedir. Eşekleri ile meşhur olan bu ada rüzgar almayan bir konumda yer aldığı için, pek çok su sporu yapılmaktadır. Deniz suyu her zaman sakin, temiz ve berraktır. Farklı bölgelerde deniz tabanı kumlu ya da çakıl taşlıdır. Ayrıca berrak olan denizde farklı deniz canlıları ile karşılaşmanız da mümkündür.

Adanın tarihine baktığımızda ise pek iç açıcı olduğunu söylememiz gerekiyor. 1932 yılında yapılan Lozan Anlaşması ile Eşek Adası'nın, On İki Ada sınırları dışında kaldığı belirtilmiş ve Türkiye topraklarında olduğu kabul görmüştür. 1951 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri bu kanıyı desteklemiştir. Fakat ada 16 yıldır Yunanistan işgali altındadır.