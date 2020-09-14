Emir Sultan Camii Nerede? Emir Sultan Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Emir Sultan Camii'nin yapımında İznik çinilerinden yararlanılmıştır. Konumu itibari ile Emir Sultan Camii Uludağ'a da çok yakın bir yerdedir.

Emir Sultan Camii Hakkında Bilgi

Emir Sultan Camii inşası Osmanlı döneminde başlamıştır. Osmanlı döneminde inşa edilen bu yapı günümüze dek gelmeyi başarmıştır. Uludağ'ın eteklerinde yer alan Emir Sultan Camii hala ibadethane olarak kullanılan tarihi camilerden birisidir. Farklı bir mimari tarz ile inşa edilen bu tarihi cami Emir Sultan'ın vefatı sonucunda onun adına atfedilerek inşa edilmiştir. Emir Sultan Camii belirli yüzyıllarda ise farklı süslemeler yapılmıştır.

Bu cami bulunduğu şehrin en önemli yapısı olarak bilinmektedir. Dolayısıyla şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin uğradığı yerler arasında Emir Sultan Camii yer almaktadır.

Emir Sultan Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Emir Sultan Camii Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunmaktadır. Yıldırım ilçesinin sınırlarında yer alan Emir Sultan Camii Bursa'nın meşhur dağı olan Uludağ'a da oldukça yakın bir konumdadır. Bursa'ya geldikten sonra Yıldırım ilçesine giden otobüsler aracılığı ile Emir Sultan Camii'ne ulaşmak mümkündür.

Özel araç ile gelecek kişiler de Yıldırım ilçe tabelalarını takip ettikten sonra Emir Sultan Camii'ni görebilirler. Emir Sultan Camii hem metro hem de özel araçlar ile ulaşımı kolay olan bir camidir. Yıldırım ilçesine geldikten sonra taksi ile de ulaşım mümkündür.

Emir Sultan Camii Tarihi

Emir Sultan Camii 14. yüzyılda inşa edilmiş bir camidir. Açılış tarihi net olarak bilinmediğinden 14. yüzyıl olarak tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Çelebi Sultan Mehmed döneminde inşa edilen Emir Sultan Camii vefat eden Emir Sultan adına yapılmıştır. Caminin doğusunda ise Emir Sultan mezarlığı yer almaktadır. Tarihte 1795 yılında gerçekleşen deprem neticesinde Emir Sultan Camii tamamı ile yıkılmıştır. Daha sonra ise 3. Selim döneminde yeniden inşa edilmiştir. 1855 yılında gerçekleşen büyük deprem sonucunda da cami tekrardan büyük zarar görmüştür.

Bu deprem sonucunda ise cami tamamen yıkılmaktan kurtulmuş ve sadece zarar gören bölgeleri onarılmıştır. Cami 17. yüzyılda ise çeşitli süslemeler görmüştür. Belirli zaman periyotlarında ince işçilik ile birlikte Emir Sultan Camii süslenmiş ve günümüze orijinalliği ile gelmeyi başarmıştır. Emir Sultan Camii Rumi motifler yer almaktadır.

Emir Sultan Camii Özellikleri

- Emir Sultan Camii iki minareli bir camidir.

- Sekizgen kasnak üzerine inşa edilmiş bir kubbesi yer almaktadır.

- Kesme taştan oluşan minaresi bulunmaktadır.

- Emir Sultan Camii toplam 1200 kişilik kapasiteye sahip bir camidir.

- Yapımında İznik çinilerinden yararlanılmış ve süslemeler buna yönelik yapılmıştır.

- Caminin içerisinde yer alan ahşap odalar bulunmaktadır.

- Kırk tane büyük penceresi yer almaktadır.

- Rumi motiflerle Emir Sultan Camii süslenmiştir.

Emir Sultan Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Emir Sultan Camii mimarı kesin olarak bilinmemektedir. Yıldırım Beyazıt'ın kızı olan Fatma Hatun tarafından yaptırılan bir camidir.