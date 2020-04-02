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GeriSeyahat Eminönü ve Karaköy'de son durum havadan fotoğraflandı... Duraklar, meydanlar boş kaldı
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Eminönü ve Karaköy'de son durum havadan fotoğraflandı... Duraklar, meydanlar boş kaldı
Seyahat
Ali AKSOYER / DHA 
Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:04,Son Güncelleme:/

Eminönü ve Karaköy'de son durum havadan fotoğraflandı... Duraklar, meydanlar boş kaldı

Koranavirüs salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağırıları ve önlemlerin ardından vatandaşlar alınan kararlara uymaya başlayınca meydanlar boş kald

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Salgın öncesinde tatil günlerinde bile yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı Karaköy ve Eminönü meydanları da bu durumdan nasibini aldı. Havadan yaptığımız çekimlerde her iki meydanın insan ve araç trafiği yönünden oldukça sakin olduğu görüldü. Her iki bölgede yer alan otobüs ve metro durakları ile şehir hatları gemilerinin sefer yaptığı iskeleler neredeyse tamamen boş durumda.

Eminönü ve Karaköyde son durum havadan fotoğraflandı... Duraklar, meydanlar boş kaldı


Toplu ulaşım araçları neredeyse boş olarak seferlerine devam ediyorlar. Bölgede sadece Sirkeci-Harem arasında yapılan arabalı vapur sefer iskelesinin önünde küçük bir araç kuyruğu göze çarpıyor.  Galata köprüsünden geçen araç sayısı ile oldukça az.  Karanti kararlarının ilk günlerinde balık tutmaya devam eden balıkçılar ise artık bölgeden uzaklaşmış durumda.

Eminönü ve Karaköyde son durum havadan fotoğraflandı... Duraklar, meydanlar boş kaldı

Eminönü ve Karaköyde son durum havadan fotoğraflandı... Duraklar, meydanlar boş kaldı


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