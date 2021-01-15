Dünyayı tekerlekli sandalyesiyle geziyor... Güney Amerika’dan yola çıktı şimdi ise...

Boş zamanlarını bisiklete binmek, kamp yapmak, tırmanmak ve kayak yapmakla geçiren 22 yaşındaki Williams için normal bir gündü. Ancak sürüşü sırasında bir noktada, yokuş yukarı bir sürücünün geçiş hakkına sahip olmasına izin vermek için yavaşladı ve aniden direksiyonu ters çevirdi.

Williams, Insider'a daha önce birçok kez kaza yaptığını ve bundan çok daha sert düştüğünü söyledi. Aslında, vücudunda bir kesik ya da herhangi bir çizik dahi yoktu. Ancak garip bir şekilde yere indi ve boynundaki üç omurunun kırıldığını fark etti, bu da omuriliğinde sorun olduğunu gösteriyordu. Williams, bacaklarının kullanımını ve ellerinde kavrama gücünü kaybetti. O zamandan beri her gün tekerlekli sandalye kullanıyor.

Williams’ın geçirdiği kaza normalde birinin dışarı çıkmasını bile engelleyebilirdi. Ancak o eski gezilerine geri dönmek için sabırsızlanıyordu. Kolay olmadı ama sonunda bağımsızlığını yeniden kazanmanın ve doğaya erişimin anahtarını buldu: Karavan hayatı!

2009’daki bisiklet kazası onu göğsünden aşağısını felç bıraktıktan sonra, özgürlüğünü tamamen kaybettiğini hissetti. Kendi başına giyinmesi bir yıl, duş alıp banyoyu tek başına kullanabilmesi için neredeyse iki kat daha uzun bir süre geçmesi gerekirdi. 33 yaşındaki Williams, Insider'a "Özgürlüğünüz elinizden alındığında, gerçekten kendinizi aciz hissediyorsunuz" diyor.





“Minibüsüm, kaybettiğim bağımsızlığımı bana geri kazandırdı”

Temel bilgileri yeniden öğrendikten sonra, Williams yalnızca ulaşım amacıyla bir minibüs satın aldı, ancak arka koltukları hiç kullanmadığını hemen fark etti. Onları söküp yerine bir yatak koydu ve tekerlekli sandalyesiyle erişilebilen odaları olmayan bir karavana dönüştürdü. Williams bu dönemde aldığı bir öğütün ona ilham kaynağı olduğunu söylüyor. “Engelli olman istediklerini yapamayacağın anlamına gelmiyor. Sadece yapacağın yöntemleri değiştirmen yeterli…”

Daha sonra daha uzun yolculuklar arzusu arttıkça ilk minibüsünü sattı ve yerine 2017 ile 2018 arasında, tekerlekli sandalyesinde rahatça manevra yapabilmesi için yeterince geniş bir koridora sahip bir minibüs aldı.

Minibüsünü yeniden tasarladı, böylece tekerli sandalyesini kullanmak daha kolay oldu

Yenileme sırasında, Williams'ın sandalyesinden kullanabilmesi veya bunlara erişebilmesi için yatağından aşağı açılır indüksiyonlu ocak, tezgahlar, buzdolabı, ışık anahtarları ve prizlere kadar her şeyin yeri mükemmel bir şekilde ölçüldü.

Rahat inip çıkmasını sağlayan bir telesiyej ekledi

Williams, en çok sorduğu sorunun ne tür bir telesiyej kullandığı olduğunu söyledi. Cihaza takılmasına ve minibüse girip çıkmasına izin veren kayışları olan L şeklinde bir braket olan bir ‘Superarm’ lift kullanıyor. Asansörün, ister nehirde balık tutmak, isterse dağlık bir arazide gezinmek olsun, çoğu araziye kolay erişim sağladığını söyledi.

"Bu harika tekerlekli sandalye asansörü engebeli arazilere kolayca girip çıkmamı sağlıyor."

Tekerlekli sandalyesinin kaymaması için zemine bir mekanizma yerleştirdi Williams'ın gittiği yolların çoğunda toprak ve çakıl taşlarından olduğundan, park etmek için düz bir alan bulmakta zorlandı. Bu durum, minibüsünün etrafında kontrolsüz bir şekilde kayacağını fark eden Williams için sinir bozucuydu. Çünkü yemek pişirirken veya hazırlıksız yakalanırsa tehlikeli olabilir, sandalyesinden düşebilirdi.

Küçük bir şey gibi görünüyor, ancak zemine bir su terazisi takmak onun için önemli bir adım oldu

Williams, minibüsünün zemini düz olduğunda çok daha işlevsel ve manevra kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Kucağında kaynayan sıcak bir tavayla kaymaktan veya sandalyesinden düşmekten endişelenmesine gerek yok. Bir refakatçiyle seyahat ederken, minibüsün mümkün olduğu kadar düz park edilmesini sağlamak için tesviye blokları kullanacağını da sözlerine ekledi.

Minibüsü bağımsızlığını kazandırmasının yanında, hayatını daha minimalize yaşamasını sağladı

Williams, "Çalışabildiğimi ve dağınıklık olmadan ve sadece dört çift pantolon ve iki çift ayakkabı ihtiyacına sahip olduğum için çok daha mutlu olduğumu öğrendim ve mutluyum" dedi. Hatta gülerek: Tekerlekli sandalyedeki bir adam için ayakkabıların sonsuza kadar dayanacağını söyledi.

Meksika’dan Alaska’ya her yeri dolaştı

Williams örnek alınması gereken hayatını şöyle yorumluyor: "Yolda ve minibüsteyken ve fotoğraf çekerken ve herkes gibi seyahat ederken, ne kadar sıra dışı olsa da bana her şey olması gerektiği gibi geliyor" dedi. "Sağlığım daha iyi, yaratıcılığım daha iyi, aklım daha iyi, keyfim yerinde, yemeklerin tadı daha güzel, hayata başka gözlerle bakabiliyorum. Çünkü artık değerini biliyorum.”

Yine bisiklete binmeye başladı

Williams açık havaya dönmenin ve eski tutkularının tadını çıkarmanın yollarını da buldu. Sandalyesinin ön tarafına takılan ve tekerleklerini (daha küçük ön tekerlekler) yerden kaldıran, asfaltsız yollarda daha iyi çekiş ve manevra kabiliyeti sağlayan Freewheel adlı bir aksesuar kullanıyor. Williams'ın yaptığı bir Batec el bisikleti de var, bu onun arkadaşlarına dağ bisikleti parkurlarında yeniden katılmasına ve eski ve yeni yerleri farklı bir perspektiften keşfetmesine izin veriyor.

Williams Ağustos 2020 Instagram gönderisinde, "Bisiklete binerken göğsümden aşağı felç olduğum gerçeğini düşünmüyorum," diye yazmıştı. "Yardıma ihtiyacım yok. İstediğim zaman gidebilir ve istediğim yere gidebilirim. Bu harika…Bu E-bisiklete üç saniyede bağlanabiliyorum, her türlü arazide saçlarımda esinti, kucağımda kamera ve yüzümde gülümseme. Arkadaşlarımla bisiklete binebilir, ayak işlerini halledebilir veya temiz havaya ihtiyacım olduğunda sadece bir yolculuğa çıkabilirim. "

Güney Amerika’dan Patagonya’ya kadar uzun bir yolculuğa çıktı

Williams, yaklaşık dört yıl önce eski bir kız arkadaşıyla Peru'ya gitti ve Machu Picchu'yu görmek için Lima'dan Cusco'ya 24 saatlik bir otobüs yolculuğu yaptı. Otobüs şoförü dağın kenarındaki keskin virajlardan geçerken Williams, durup Peru kırsalının manzaralarını, zirvelerini ve vadilerini çekmeyi diledi. Williams, bir buçuk yıldan bir buçuk yıla kadar Güney Amerika üzerinden seyahat etmeyi planlıyordu, ancak koronavirüs ülkeye mart ayı ortasında ulaştığında, seyahatlerini duraklattı. O ve erkek kardeşi, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeden önce Arjantin, Buenos Aires'teki bir dairede dört buçuk ay karantinaya alındı.

İnsanlara tekerli sandalye için bağış topladı

Başlangıçta Güney Amerika'da dağıtılacak tekerlekli sandalye satın almak için 5 bin dolar toplamaya başladı. Sonunda 20 bin doların üzerinde para topladı ve Guatemala'da üretilen 60'tan fazla tekerlekli sandalyeyi Venezuela'da dağıtmaya hazırlanıyor. Williams, yardımların bu kadar geniş çaplı ilerlemesine şaşırdığını ve çok sevindiğini söyledi. "Çok şanslıyım, nerede olduğum ve bana hangi fırsatların sunulduğu ve umarım başkalarına daha fazla fırsat getirmeye yardımcı olmak için gücüm dahilinde bir şeyler yapabilirim"

Gezilerine geri dönmek için sabırsızlanıyor

Williams, seyahat etmediği zamanlarda bir drone fotoğrafçısı ve serbest yazar olarak çalışıyor. Koronavirüs salgını sona erdiğinde ve sınırlar açıldığında, Alaska'ya bir gezi planladığını söyleyen genç adam, şimdilik hayatın ona sağladığı yeni macera duygusu için şükrediyor. Gerçek hazinenin minibüsünde kendi başına hayatta kalabilmesi ve en çok sevdiği faaliyetleri yapmaya devam etmesi olduğunu söyledi.