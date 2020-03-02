Dünyanın üçüncü en büyük doğal yaşam alanı: Ormanya

Farklı farklı coğrafyalardan getirilen birbirinden güzel hayvanları gördükten sonra park içerisinde gezerek ailenizle birlikte güzel anlar yaşabilirsiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında açılan Avrupa’nın en büyük yaşam parkı olan Ormanya’yı haftasonları ortalama 70 bin kişi ziyaret ediyor.

Bu muhteşem yer içerisinde ceylan, kızıl geyik, karaca, lama, dağ keçisi, deve gibi birbirinden güzel hayvanlar bulunuyor. Doğal yaşam alanında ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gören bir diğer yer ise hobbit evleri oluyor. Yüzüklerin Efendisi filmindeki sahneleri hatırlatan bu evleri gören ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Marmara Bölgesi’nde bulunan doğal yaşam parkına İstanbul yönünden Anadolu Otoyolu İzmit Kartepe Cengiz Topal Havalimanı çıkışından çıkarak ulaşabilirsiniz. Eğer farklı bir bölgeden bu muhteşem yere gitmek için yola çıkarsınız Adapazarı İzmit E-80 yolunundan ilerleyerek gidebilirsiniz. Her yaştan ziyaretçi çeken Ormanya, Türkiye’de görülmeye değer yerleri arasında.