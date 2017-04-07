Dünyanın en iyi ışık festivalleri

İzleyicilere büyüleyici anlar yaşatan ışık festivalleri Asya’da yeni ay yılı fener festivalleriyle kutlarken Avrupa’da sanatçılar şekil değiştiren optik illüzyon yerleştirme sanatıyla merak uyandırıyor.











Amsterdam Light Festival / Hollanda

Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, her yıl 1 Aralık ile 22 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Uluslararası sanatçıların, tasarımcıların ve mimarların eserlerinden oluşan festival Amsterdam sokaklarında yer alıyor. Sanat eserleri iki farklı alanda sergileniyor. Birincisi yürüyüş rotası üzerinde yer alanlar, ikincisiyse tekne rotası üzerinde yer alanlar. Her yıl büyük bir ziyaretçi kitlesine ulaşan festival çok fazla emek harcanarak hazırlanıyor.

Auckland Fener Festivali / Yeni Zelanda

Her yıl 9 ve 12 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Auckland Fener Festivali Yeni Zelanda'da coşkuyla karşılanıyor. Yüzlerce el yapımı Çin fenerinin bir arada bulunduğu festival, müzik ve dans gösterileriyle şenleniyor.

Işık Tarlası Festivali / Avustralya

50 binden fazla ampülün kullanılarak yapıldığı festival Red Centre düzlüklerinde ışık tarlasına dönüşüyor. 4 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılan ampüller gece vakti mükemmel bir görüntü oluşturuyor. İngiliz sanatçı Bruce Munro, 1992 yılından beri bu işle uğraşıyor.

Glow Eindhoven / Hollanda

Şehrin üzerinde yer alan ışık kurulumları festivalle birlikte şehre farklı bir hava kazandırıyor. Hollanda'da düzenlenen festival her yıl bir önceki yıldan daha fazla seyirci kitlesine ulaşıyor.

I Light Marina Bay / Singapur

Asya'nın en bilinen ışık festivallerinden biri olan I Light Marina Bay, bu yıl 3-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. İzleyicilere unutulmaz anlar yaşatan festivale bu yıl yoğun katılım bekleniyor.

Kobe Luminarie / Japonya

1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen festival, Japonya'da gerçekleştiriliyor. 200 binden fazla tek tek elle boyanan rengarenk ışıklar çevre dostu olabilmesi için biyomaslardan üretiliyor. Işıklar festival boyunca 2 hafta geceleri yanıyor.

Lights In Alingsas / İsveç

En bilinen ışık festivallerinden biri olan Lights In Alingsas, 2017 yılının 29 Eylül ile 5 Kasım tarihleri aralığında düzenlenecek. Yıl boyunca atölyelerde yapılan hazırlığın ve emeğin karşılığı festival boyunca toplanan gelirle elde ediliyor. Bu yılsa İsveç'teki festivale çok fazla katılım bekleniyor.

Lumiere London / İngiltere

İngiltere'nin en büyük festivallerinden biri olan Lumiere London, 14-17 Ocak 2016 tarihleri arasında düzenlendiğinde dünyanın en büyük ışık festivali oldu. Hesaplanan verilere göre yaklaşık 1 milyon kişi festivali seyretmeye geldi. Bu yıl da aynı ilgiyi göreceği bekleniyor.

Lunar Fener Festivali / Tayvan

Mükemmel bir ışık gösterisinin yanı sıra Tayland, Japonya, Vietnam, Moğolistan ve Çin gibi birçok Asya ülkesinin kültürünün yansıtıldığı festival Asya'da büyük ilgi gördü. İzleyenler Lunar Fener Festivali'nin şimdiye kadarki izledikleri en göz kamaştırıcı ışık festivali olduğunu dile getirdi.

İşte Amsterdam Light Festival'inin hazırlanış aşamaları...

Kaynak: Up Lifers