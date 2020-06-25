Dokuma Park, 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitkiye ev sahipliği yapacak

Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda botanik parka, çocuklarla birlikte Hiroşima nükleer felaketinin 73. yıldönümü anısına atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç dikmişti. Kepez Belediyesi, kent merkezinin en büyük yeşil alanlarından biri haline getirdiği eski Dokuma Fabrikası yerleşkesine bir çevreci proje daha kazandırdı. Çam ağaçlarından oluşan korulukların, zeytin ve portakal bahçelerin bulunduğu Dokuma Fabrikası arazisi, dünyanın dört bir yanının ve ülkemizin 74 ayrı türdeki ağacı ile otsu ve çalı bitkisine de ev sahipliği yapacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, DokumaPark düzenlemesiyle Antalyalıların hizmetine sunduğu ve müzeler adası haline getirdiği tarihi fabrika yerleşkesine, botanik park kuruluyor.









400 ağaç, 5 bin bitki



Endemik bitki türlerinin ve nadir ağaçların görülebileceği botanik bahçe, fabrika binasının batısında, yeşil dokunun olmadığı 18 bin m2 alana yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan parkın peyzaj çalışmasında sona gelindi. Çocukların bitkileri ve ağaçları tanıma imkânı bulacağı Dokuma Botanik Park’ta, dünyanın dört bir yanının ve ülkemizin 74 ayrı türdeki 400 ağacı ile 5 bin adet otsu ve çalı bitkisi sergilenecek. Şuana kadar 258 ağacın ve 1230 bitkinin botanik bahçe alanına dikimi tamamlandı. Diğer ağaç ve bitkilerin dikimi ise devam ediyor.









Botanik bahçenin envanteri



Ziyaretçilerini, doğanın eşsiz renkleri ve kokularıyla buluşturacak olan bahçede, Japon Kavağı, Cennet Kuşu, Erguvan, İpek Ağacı, Kafur Ağacı, Anadolu Sığla Ağacı, Altın Çanı, Gavura Çiçeği, Çingene Şalvarı, Kırmızı Uçlu Saz, Altuni Yayılıcı Ardıç, Buz Çiçeği, Meksika Tüy Çimeni, Turna Çiçeği, Acem Borusu, Yabani Çay Ağacı, Üç Renkli Japon Gülü, Çin Su Ladini, Defne, Zakkum, İstanbul Akasyası, Hatmi, Sülün Akasyası, Japon Kavağı, Kırmızı Yapraklı Surinam Kirazı, Sakız Ağacı, Avustralya Gümüş Meşesi, Lale Ağacı, Fıstık Çamı, Orkide Ağacı, Oya Ağacı, Hindistan Kavağı, Ihlamur, Altın Gül Ağacı, Kaymak Ağacı, Yeni Zelanda Keteni, Yıldız Çalısı, Taş Porsuğu, Arap Yasemini, Amerikan Bataklık Servisi, Mabed Ağacı ve Trabzon Hurması gibi bitki ve ağaçlar olacak.



5 bahçesi olacak



Farklı iklimlere ait bitki ve ağaçların bir doğa müzesi mantığında sergileneceği botanik parkta, Japon bahçesi (2 bin m2), begonvil bahçesi 1500 m2), tropik bitkiler bahçesi (2500 m2), tıbbi, aromatik, endemik türler bahçesi (2000 m2) ve bataklık türler bahçesi (1200m) de oluşturulacak. Antalya yöresinin endemik bitkilerinin de olacağı botanik bahçede, anıtsal niteliği olan ağaçlara da yer verilecek. Su havuzunun da yer aldığı bahçede, gezinti yolları da bulunuyor. Dokuma Botanik Parkı’nın hemen yanı başında 186 ağacın bulunduğu 5 dönümlük portakal bahçesi de yer alıyor. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda botanik parka, çocuklarla birlikte Hiroşima nükleer felaketinin 73. yıldönümü anısına atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç dikmişti.









Antalya’ya nefes alabileceği doğal park



Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde incelemede bulunduğu Dokuma Botanik Park ile ilgili şunları söylemişti: "Dokuma Fabrikası’nın aktif olduğu zamanlarda kazandırılan yeşil dokunun korunması ve yeşil dokunun olmadığı alanların ise botanik bahçe, portakal bahçesi, zeytin bahçesi gibi çalışmalarla değerlendirilmesi konusunda bir gayret gösteriyoruz. Yeşil alanın olmadığı 18 bin metrekarelik bir alanı botanik bahçe haline getirdik. Bu bahçe, yaşayan ağaç ve bitki müzesi olacak. Fabrika binasının batısındaki çorak arazi, çok yakında çeşitli ağaç ve bitki türlerinin bir arada yaşadığı güzel bir botanik bahçe haline gelecek. Bu bahçe, Antalyalıların doğanın içerisinde nefes alabileceği bir nokta olacak. Botanik bahçeyi, çocukların doğa ile daha yakın bir iletişim kurabilmeleri adına çok önemsiyoruz.”