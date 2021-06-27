Doğu Karadeniz’in bulutlara komşu kapıları

1) GÜNÜBİRLİK GEZİLERE KATILIN

Plato’da Mola, Rize





Pokut Yaylası’ndaki altı odalı ev Çamlıhemşin’e 4 kilometre uzaklıkta. Patika yürüyüşleri, tarihi taş köprüler, vadinin yüz yıllık konakları, Zilkale, Palovit Şelalesi, Çat Köyü gibi alternatif günübirlik gezilere katılmak da mümkün. (0532) 777 93 96

2) SAKİNLİK İSTEYENLERE

Nordic Otel, Rize





Fırtına Vadisi, Mollaveyis Köyü’ndeki otel, eski bir okulun restorasyonuyla ortaya çıkmış. Tamamen izole bir ortamda ve İskandinav tarzı döşenmiş 16 odalı otel; orman içi yoga platformu, gezilebilecek yaylalara yakınlığı, geniş odaları, zengin mutfağı ve büyük bahçesiyle öne çıkıyor. (0464) 653 30 14

3) CENNETTEN BİR KÖŞE

Hancıoğlu Çamburnu Orman Evleri, Trabzon

Trabzon merkezine 8 kilometre mesafede, Çamburnu Tabiat Parkı’nın içinde. Tesisin kendine ait plajı ve doğada yürüyüş yapabileceğiniz parkurları var. Karadeniz ruhunu yaşatan otelden yaylalara keşfe çıkabilirsiniz. (0462) 752 30 30

4) YAYLADA SAUNA

Birun Kümbet Dağ Evi, Giresun

Giresun’un muhteşem Kümbet Yaylası’nda 1.800 metredeki otel, orman manzaralı, şık döşenmiş ahşap bungalov evlerde huzur dolu bir konaklama deneyimi sunuyor. Havuz, sauna ve hamam hizmeti var. Otelin piknik alanında dileyen barbekü yapabiliyor. (0454) 386 61 11

5) BAHÇEDEN SOFRAYA

Babalık Doğal Yaşam Konağı, Rize

Fındıklı’da, 250 yıllık taş konağın restorasyonuyla ortaya çıkmış. 7 odalı konak, sahibi olan aile tarafından işletiliyor. Vadi içinde, geniş bahçeli otelin konaktan ormana doğru giden bir yürüyüş parkuru da var. Yemekler bahçeden toplananlarla yapılıyor. (0464) 513 54 58

6) YÖRESEL LEZZETLER

Mehmet Efendi Konak Otel, Trabzon

Akçaabat Orta Mahalle konaklarından Mehmet Efendi Konağı’nın restore edilmesiyle turizme kazandırılan otel Doğu Karadeniz’deki en güzel tarihi butik otellerden biri olarak gösteriliyor. Mutfağında Karadeniz’in özgün tatları var. (0850) 811 96 95

7) GÖRÜNTÜDE KARLI DAĞLAR

Tuğra Butik Otel, Artvin

Şavşat’ın Karagöl Köyü’nde. Manzarasında 3 bin metre yüksekliğe ulaşan başı karlı dağların olduğu otelde sauna ve hamam olanakları var. Gitmişken ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip Şavşat’ı ve göllerini keşfetmeye de vakit ayırın. (0536) 259 57 83

8) YEMYEŞİL MANZARA

Villa da Butik Otel, Artvin

Artvin Kalesi yakınında, Çoruh Nehri kıyısındaki geniş bir bahçe içinde hizmet veriyor. Otelin ahşap evleri, villaları ve süitleriyle beraber 50 odası var. Yemyeşil bir manzaraya karşı yapacağınız kahvaltıda yerel lezzetler sunuluyor. (0466) 212 16 00

9) DERENİN KENARINDA

Toşi Pansiyon, Çamlıhemşin, Rize

Orman ve vadi içinde, sakin akan dere kenarındaki pansiyon, Çamlıhemşin’e 40 kilometre mesafede. 9 oda, 22 yatakla hizmet veriyor. Rehberlik hizmeti de veren pansiyonun mutfağında yerel lezzetler hâkim. (0539) 649 84 94

10) VADİLERİN ARASINDA

Simge Pansiyon, Rize

Altıparmak Dağları’yla Bulut Dağları’nın arasındaki 3 bin metre rakımdaki vadide kurulu pansiyonun devasa zirvelere bakan bir manzarası var. Pansiyon iki katlı ve 6 odalı. Süt, peynir, tereyağı ve kaymak yayladaki hayvanlardan elde ediliyor. (0506) 103 12 28