Doğal güzellikler diyarında 10 adım…
Antik kentleri, doğal hazineleri, lezzetleri ve şifalı suları… Denizli’de seyahat tutkunlarını cezbedecek birçok şey var. Jürimize, yolu bu kente düşecekler için ziyaret edilmesi gereken noktaları sorduk.
Jüri
Ebru Erke / Hürriyet ekler gastronomi yazarı
Emre Kaygın / haberlerdenizli.com Genel Yayın Yönetmeni
Melih Uslu / Seyahat yazarı
Muhammet Karaçay / DRT ve Denizli Gazetesi Haber Koordinatörü
Doç. Dr. Murat Bayram / Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı
Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini
Osman Nuri Boyacı / Dünya Gazetesi Denizli temsilcisi
Ramazan Çetin / DHA Denizli büro sorumlu muhabir
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı
1- Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden biri
Laodikya Antik Kenti
Osman Nuri Boyacı “Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulan kent, Hıristiyanlık dünyası için metropollük seviyesinde dini bir merkez konumunda” diyor. Hıristiyanlığın ilk yedi kilisesinden birine ev sahipliği yapmış. Ekonomik bakımından
çok zengin olan Laodikya Antik Kenti’nde Anadolu’nun en büyük stadyumu, iki tiyatro, dört hamam, beş agora var.
2- Görsel şölen
Pamukkale travertenleri
Yüksek miktarda kalker içeren suları deri hastalıkları, romatizma gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Nurgül Büyükkalay “Sıcaklığı 35-90 derece arası değişen termal suya ayaklarınızı soktuğunuzda yumuşacık tortuyu hissedeceksiniz. Burayı eşsiz günbatımı manzarasıyla fotoğraflayın” diyor.
3- Dünya mirası
Hierapolis Antik Kenti
UNESCO Dünya MirasI Listesi’ndeki Hierapolis Antik Kenti, Pamukkale’nin hemen yanında. Gösterişli sahne yapısıyla antik tiyatrosu, hamamı, caddeleri ve su kanalları görülecek yerler arasında.
4- Tadına bakın
Kebapçı Enver
Şehrin en özel yemeği Denizli kebabı… Yapması oldukça zaman alan, zor bir yemek… Et, yavaş yavaş pişiyor. Ebru Erke bu özel lezzet için Kebapçı Enver’i tavsiye ediyor. Porsiyonu 90 lira. Tel: (0258) 261 23 94
5- Doğa tutkunlarının adresi
Teleferik ve Bağbaşı Yaylası
1.500 metreyle bölgenin en uzun teleferiği… Bağbaşı Yaylası’na ulaşım sağlıyor. Ramazan Çetin “Yukarıda bungalov evler, çadır kamp alanı, restoran, macera parkuru ve piknik alanı var” diyor.
6- Yeraltındaki gizli Pamukkale
Kaklık Mağarası
Honaz’daki mağarada akan berrak, renksiz ve kükürt kokulu termal suyun egzama gibi bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği biliyor. Mağarayı eşsiz kılan şey, sarkıt, dikit, damlataşları ve Pamukkale’ye benzeyen travertenleri.
7- Adrenalin isteyenlere
Denizli Kayak Merkezi
Bozdağ’daki kayak merkezi, 2 bin 420 metre rakımda… Amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veren 9 pistiyle, kar kalitesi ve manzarasıyla ziyaretçilerini karşılıyor.
8- Bir klasik
Gazezoğlu Pide
Sabah 8.30’da hizmet vermeye başlıyor. Pideler odun ateşinde pişiyor. En çok tercih edilen lezzeti kıymalı olanı. Bakırcılar Çarşısı arkasındaki dükkân uzun yıllardır bir klasik. Tel: (0258) 241 07 86
9- Şifası suyundan
Karahayıt Kaplıcaları (Kırmızı Su)
İçindeki maden oksitlerinden dolayı ‘kırmızı su’ deniyor. Ortalama 60 derece. Romatizma ağrıları, bel-boyun fıtığı ve kemik erimesi gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Termal çamur da var.
10- Kuş seslerine kulak verin
Akdağ Tabiat Parkı
Buranın sadece horozu değil kuşları da meşhur. Çivril’deki Işıklı, Çardak’taki Acı ve Buldan yakınlarındaki Süleymanlı göllerinde baharda 250’den fazla kuş türünü gözlemleyebilirsiniz.