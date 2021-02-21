Doğal güzellikler diyarında 10 adım…

Jüri

Ebru Erke / Hürriyet ekler gastronomi yazarı

Emre Kaygın / haberlerdenizli.com Genel Yayın Yönetmeni

Melih Uslu / Seyahat yazarı

Muhammet Karaçay / DRT ve Denizli Gazetesi Haber Koordinatörü

Doç. Dr. Murat Bayram / Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Osman Nuri Boyacı / Dünya Gazetesi Denizli temsilcisi

Ramazan Çetin / DHA Denizli büro sorumlu muhabir

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı



1- Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden biri

Laodikya Antik Kenti



Osman Nuri Boyacı “Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulan kent, Hıristiyanlık dünyası için metropollük seviyesinde dini bir merkez konumunda” diyor. Hıristiyanlığın ilk yedi kilisesinden birine ev sahipliği yapmış. Ekonomik bakımından

çok zengin olan Laodikya Antik Kenti’nde Anadolu’nun en büyük stadyumu, iki tiyatro, dört hamam, beş agora var.

2- Görsel şölen

Pamukkale travertenleri



Yüksek miktarda kalker içeren suları deri hastalıkları, romatizma gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Nurgül Büyükkalay “Sıcaklığı 35-90 derece arası değişen termal suya ayaklarınızı soktuğunuzda yumuşacık tortuyu hissedeceksiniz. Burayı eşsiz günbatımı manzarasıyla fotoğraflayın” diyor.



3- Dünya mirası

Hierapolis Antik Kenti



UNESCO Dünya MirasI Listesi’ndeki Hierapolis Antik Kenti, Pamukkale’nin hemen yanında. Gösterişli sahne yapısıyla antik tiyatrosu, hamamı, caddeleri ve su kanalları görülecek yerler arasında.









4- Tadına bakın

Kebapçı Enver



Şehrin en özel yemeği Denizli kebabı… Yapması oldukça zaman alan, zor bir yemek… Et, yavaş yavaş pişiyor. Ebru Erke bu özel lezzet için Kebapçı Enver’i tavsiye ediyor. Porsiyonu 90 lira. Tel: (0258) 261 23 94









5- Doğa tutkunlarının adresi

Teleferik ve Bağbaşı Yaylası



1.500 metreyle bölgenin en uzun teleferiği… Bağbaşı Yaylası’na ulaşım sağlıyor. Ramazan Çetin “Yukarıda bungalov evler, çadır kamp alanı, restoran, macera parkuru ve piknik alanı var” diyor.



6- Yeraltındaki gizli Pamukkale

Kaklık Mağarası



Honaz’daki mağarada akan berrak, renksiz ve kükürt kokulu termal suyun egzama gibi bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği biliyor. Mağarayı eşsiz kılan şey, sarkıt, dikit, damlataşları ve Pamukkale’ye benzeyen travertenleri.









7- Adrenalin isteyenlere

Denizli Kayak Merkezi



Bozdağ’daki kayak merkezi, 2 bin 420 metre rakımda… Amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veren 9 pistiyle, kar kalitesi ve manzarasıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

8- Bir klasik

Gazezoğlu Pide

Sabah 8.30’da hizmet vermeye başlıyor. Pideler odun ateşinde pişiyor. En çok tercih edilen lezzeti kıymalı olanı. Bakırcılar Çarşısı arkasındaki dükkân uzun yıllardır bir klasik. Tel: (0258) 241 07 86

9- Şifası suyundan

Karahayıt Kaplıcaları (Kırmızı Su)



İçindeki maden oksitlerinden dolayı ‘kırmızı su’ deniyor. Ortalama 60 derece. Romatizma ağrıları, bel-boyun fıtığı ve kemik erimesi gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Termal çamur da var.

10- Kuş seslerine kulak verin

Akdağ Tabiat Parkı

Buranın sadece horozu değil kuşları da meşhur. Çivril’deki Işıklı, Çardak’taki Acı ve Buldan yakınlarındaki Süleymanlı göllerinde baharda 250’den fazla kuş türünü gözlemleyebilirsiniz.