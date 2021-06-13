Denize yakın 4 saklı köy

EŞSİZ PLAJ VE BEREKETLİ MEYVE BAHÇELERİ

Çamlı, Marmaris



Çamlı, Sedir Adası’na giderken içinden geçilen yemyeşil bir köy. Çamlı demek, sahile giden yoldaki bir tarlada durup çilek toplamak, dalından Egelilerin yenidünya biz Akdenizlilerin ise genelde muşmula olarak bildiği meyveden yemek, deniz sonrası bir çınar ağacının altında dinlenmek demek. Köyde görmeniz gereken en efsanevi yer Sedir Adası. Türkiye’de gittiğim en özel ve eşsiz plajlardan birine sahip. Bir benzerinin Kızıldeniz’de olduğu kumları Kleopatra’nın Mısır’dan gemilerle getirttiği söyleniyor. Adaya köyün iskelesinden kalkan küçük teknelerle gidiliyor. Köy çevresindeki en meşhur koylardan bir diğeri ise Boncuk. Yemek için önerim Halil’in Yeri ve Azmak Başı Restoran.

Nerede Kalınır: Muhteşem azmakların çevrelediği Saklıgöl, doğa içerisinde bir tesis. Köyde geleneksel Muğla evleri mimarisinden esinlenerek tasarlanmış küçük pansiyonlar diğer seçenekler.

ZORLU YOLUN SONUNDAKİ CENNETTEN KÖŞE

Mazı Köyü, Bodrum







Bodrum’a biraz uzak, yaklaşık 50 kilometre, ancak yol boyunca karşınıza çıkan doğanın binbir tonu, minik minik köyler ve vardığınızda bulduğunuz huzur nedeniyle kesinlikle gitmeye değer. Yol boyunca ‘İşte Ege’deyim’ dedirten zeytinliklerden geçeceksiniz. Hiç bitmeyecek gibi olan virajların sonu dağlarla çevrili harika bir koy, tertemiz, berrak bir deniz, birkaç şirin restoran ve pansiyonun olduğu cennet bir köşeye çıkıyor.

Nerede Kalınır: Ege Pansiyon, Mazı Ege Pansiyon, Mavi Yeşil Bungalow&Pansiyon köyün en şirin konaklama seçenekleri.

DOĞAL GÜZELLİĞİNİ KAYBETMEYEN BEREKETLİ TOPRAKLAR

Söğüt Köyü, Marmaris





Zamanın durmasını isteyeceğiniz dünya güzeli bir Marmaris köyü. Doğal güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeden kendi halinde hayatını sürdürüp gidiyor. Köy halkı turizmin yanı sıra keçiboynuzu ve badem yetiştiriciliği yapıyor. Bu yerel lezzetlerden alın. Mis kokulu çam ağaçları arasında doğa yürüyüşü yapıp berrak denizinde yüzebilirsiniz. Restoranlarında mutlaka ahtapot yiyin.

Nerede Kalınır: Söğüt’te az odalı, bol güneşli, çiçeklerin sarmaladığı, horoz ve kuş seslerinin susmadığı, sabah balıkçı teknelerinin sesine uyanacağınız harika pansiyonlar var. Yasemin Pansiyon ve Suna House Hotel onlardan birkaçı.

MİS KOKULAR EŞLİĞİNDE BİSİKLETLE DOĞANIN İÇİNDE...

Yanıklar Köyü, Fethiye







Tarımla turizmin iç içe geçtiği, doğanın bereketini bolca göreceğiniz Ege’nin en huzurlu köylerinden biri Yanıklar. Fethiye’nin 15 kilometre batısında, sakin bir köy. Aynı zamanda ekoturizm için seçilen pilot bölgelerden biri. Köy çevresinde gezilebilecek birçok doğal güzellik var. En keyif aldığım anlar, gökyüzüne karşı uzanan yemyeşil günlük (sığla) ağacı orman yolunda ağaçların yaydığı kendine has kokuyu içime çekerek bisikletle dolaştığım zaman oldu. Yolun sonu sahile çıkıyor ve karşınızda adaların muhteşem manzarası beliriyor. Kuş sesleri eşliğinde zaman geçirmek isterseniz mutlaka Yeşil Vadi’ye de uğrayın. Burada ağaçların üzerindeki platformlara çadırınızı kurarak kamp yapabilir ve vadinin serin çayında yüzebilirsiniz. Çevreyi keşfetmenin en güzel yolu bisiklet. Köyde bisiklet yollarını gösteren broşürlerden edinip kendi rotanızı belirleyebilirsiniz.

Nerede Kalınır: Son zamanlarda kaldığım en şirin otellerden biri bu köydeki Yonca Lodge oldu. Yonca Lodge’un en belirgin özelliği ekolojik bir otel olması.