MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDemre'de kış ortasında bahar yaşanıyor
GeriSeyahat Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor

Türkiye'de son günlerde kar yağışı etkisini gösterirken, gündüz sıcaklığının 22-23 dereceye ulaştığı, bitkiler ve ağaçların çiçek açtığı Antalya'nın Demre ilçesinde ise baharı andıran görüntüler oluştu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Demre'de ise bahar havasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının ocak ayında bile bazı günler 22- 23 dereceye çıktığı ilçenin büyük bölümünde çiçekler açtı. Başta Myra Antik Kenti olmak üzere her yerde papatyalar, yabani güller, yabani laleler, sarı çiçekler, Japon güllerinden arılar polen toplamaya başladı. Beymelek Mahallesi'nde bir badem ağacı çiçek açarken, üretici Özdemir Sevinç'in bahçesindeki çiçek açan limon ağaçları da görenleri şaşırttı. Demre'deki görüntüler kış mevsiminden ziyade bahardan günleri andırdı.

Demrede kış ortasında bahar yaşanıyor


Beymelek Mahallesi'ndeki çiçek açan badem ağacının fotoğrafını çeken Erhan Yücesan, "Kışın ortasındayız. Türkiye'nin birçok yeri karla mücadele ederken, Demre'de gördüğünüz gibi badem ağaçları çiçek açmış durumda" dedi.

Demrede kış ortasında bahar yaşanıyor


Bahçesindeki limon ağaçları çiçek açan Özdemir Sevinç de, "Ocak ayının ortasındayız. Havaların sıcak gitmesinden dolayı limon ağaçları çiçek açtı. Havalar soğuk olursa bu çiçekler ölür. Limonun meyvesi olmaz" diye konuştu.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle