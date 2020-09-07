Damlataş Mağarası Nerededir? Damlataş Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan Damlataş Mağarası, 1948 yılında yapılacak olan vapur iskelesi inşaatında patlatılan dinamitler sonucunda ortaya çıkmış ve keşfedilmiştir. Damlataş Mağarasının turistlik açıdan o kadar çok önemli olmasının nedeni ise, Türkiye’de turizme açılan ilk mağaralardan olmasıdır. Bunun için Antalya’nın Alanya ilçesine çok fazla sayıda turist gitmektedir.

Damlataş Mağarası Nedir?

Damlataş Mağarası, Antalya ilinin Alanya ilçesinde 1948 yılında vapur limanı için yapılacak taş ocağında, yapılan dinamit parlamaları ile ortaya çıkmış bir tarihi mağaradır. Bu mağara 1948 yılında turizme açılarak, birçok tarih meraklısı insanın ilgisini kendisine çekmiştir.

Damlataş Mağarası Nerdedir Hangi ve Bölge ve İldedir?

Damlataş Mağarası, Antalya ilinin Alanya İlçesinde yer alan tarihi ve turistlik bir mağaradır. Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. 1948 yılında keşfedilen bu Mağara, Antalya iline turizm açısından büyük katkılar sağlamıştır.

Damlataş Mağarasına Nasıl Gidilir?

Antalya ilinin Alanya ilçesinde vapur inşaatı esnasında keşfedilen mağara, Alanya ilçesine 3 km uzaklıkta yer alır. Ayrıca Damlataş Mağarası deniz kıyısında yer alır. Bu mağaraya gitmek için, ilk önce hava ya da kara yolu ile Antalya iline gelmeniz, daha sonra ilçe solmuşlardı ile Alanya ilçesine girmeniz gerekir. Alanya ilçesine geldikten sonra, Damlataş Mağarasına giden halk otobüsüne ya da bir taksiye binerek, Türkiye’de ilk turizme açılan mağaraya ulaşabilirsiniz.

Damlataş Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Damlataş Mağarasının oluşumu 15.000 yıl önceye kadar dayandığı araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. 15.000 yıl önce yağmur yazdığı zaman mağaranın tavan kısmından su akmaktadır. Mağaranın içine akan su, mağaranın nem ve ısısı ile sarkıtların oluşmasını sağlamıştır. Daha sonra mağara ısısının yüksek olması ile mağarada bulan damlanın erimesi ve ardından donması sonucu, mağarada bulunan dikitler oluşmuştur. Mağara, tuzlu su ile arındırılması sonucu şimdiki şeklini ortaya çıkarmıştır.

Damlataş Mağarası Özelikleri

50 metre giriş geçidi olan Damlataş mağarasının giriş esnasındaki yüksekliği 15 metredir. Tarihi ve büyüleyici özelliğinin yani sıra Damlataş Mağarası, Astım hastalıklarına da iyi geldiği için mağara içinde doktor tavsiyesi ile 21 günlük bir tedavi işlemi uygulanmaktadır. Mağaranın yaz ve kış aylarındaki sıcaklığı değişmemekte ve mağaradaki sıcaklığı sürekli aynı kalmaktadır. Mağara içindeki sıcaklık 22 derece ve nem oranı 95 olmamakla birlikte, Mağarada bulunan oksijen 20.5’dır.

Damlataş Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Damlataş Mağarası, 1948 yılında vapur inşaatı esnasında dinamit parlamaları sonucunda keşfedilen bir tarihi eser mağarasıdır. Bu mağara Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunur. Ayrıca Türkiye’de ilk turizme açılan Mağaradır.

Damlataş Mağarası Giriş Ücreti(2020)

Damlataş Mağarası, şifa ve tarihi bir yer konumunda yer aldığı için Astım hastaları, trustlik amaç ile ziyarete gelenler ve öğrenciler için farklı farklı ücretler ile giriş yapılmaktadır. Tedavi için gelen astım hastalarından 2020 yılında yaklaşık 1 TL, bu tarihi yeri ziyarete gelen kişilerden 6.5 TL giriş ücreti alınırken, öğrencilerden 3 TL alınmaktadır. Ayrıca grup halinde gelen kişilerde indirim sağlamaktadır.

Damlataş Mağarası Giriş Saatleri( 2020)

Damlataş Mağarası, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçi kabulü yapmaktadır. Ayrıca bu mağaraya ancak bu saatler arsında ve alınan giriş ücreti ile girmek mümkündür. Aksi halde bu mağaraya giriş yapmak imkansızdır. Saat 10.00 ziyarete açılan mağara, 19.00’da kapanmaktadır.

Damlataş Mağarasının Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Damlataş Mağarasını hikâyesi, yaklaşık 15.000 yıl önce tavanından akan yağmur suları ile oluşmuştur. Ayrıca mağaranın değişmeyen sıcaklığı ile eriyen damlalar, mağaraya akan sular ile eriyen damlalar, dikitlerin oluşmasını sağlamıştır. 1948 yılında ise keşfedilmiş ve Türkiye’de turizme açılan ilk mağaradır.