Dağın tepesinde yatan dev tavşan

Yerleştirme sanatı dendiğinde akla ilk önce minimal resimler, daha sonra ise endistüriyel tarzdaki heykeller gelir. Fakat doğru olan şu ki yerleştirme sanatında her türlü yerleşim ürünü kullanılabilir. Hatta bir insan bile bu yerleşim ürününün parçası olabilir. Fakat gerçekten sanat sınırlarını zorlayan bir eser yaratabilmek için çok özel parçalar kullanılmalıdır. Tıpkı dağın üzerinde yatan dev tavşan gibi.

Bu inanılmaz sanat eseri İtalya'daki bir dağın eteğinde bulunuyor. Fakat burada beklenmedik bir durum var, o da büyük, yumuşak, pembe tavşanlar, kavramsal sanat çerçevesinde sanat olarak kabul edilmez.

Bu benzersiz, organik atıklardan yapılmış dev tavşan insanlar tarafından büyük ilgi görüyor ve ziyaret ediliyor. Aynı zamanda tavşanın üzerine çıkanlar bile oluyor.

O halde dev tavşana daha ayrıntılı bir göz atalım. Çünkü yakın zamanda bulunduğu yerden kaldırılabilir.

Bu açıdan bakıldığında çok büyük gibi görünmüyor fakat dünyanın en ilginç ve en turistlik yerlerinden birisi.

İşte bu açıdan çok daha iyi görünüyor. Gökyüzünden bakıldığında açılmış büyük kollarıyla dev pembe tavşan, İtalya'nın Colletto Fava Dağı'nda 5000 metrelik bir tepe üzerinde yer almaktadır.

Sanat eserinin amacı tavşanın dağın üzerine düşmüş gibi görünmesini sağlamak. Uzaktan korkutucu gelebilir fakat yakından hiç de rahatsız edici veya ürkütücü görünmüyor.

Avusturyalı bir şirket tarafından yaratılan dev tavşanın örülmesi toplam 5 yıl sürmüş. Yumuşak ve su geçirmez bir malzemeden yapılan tavşan 61 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir. İnsanlar tavşanın yumuşaklığı nedeniyle üzerine tırmanarak dinlenmeyi seviyor. Aynı zamanda su gerimez malzemeden yapılmasaydı şimdiye kadar çoktan saman olmuştu.

Tavşan ilk yerleştirildiği 2005 yılında oldukça pembe ve parlaktı. Fakat zamanla aşınma ile rengi gri-pembeye döndü.

İşte dev tavşanın Google Earth aracılığıyla uydudan görünüşü...

Kaynak: www.lifebuzz.com