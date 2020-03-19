Corona virüs karantinasının ardından İtalya'da hava ve su temizlendi

Şubat 2019'da Avrupa Parlamentosu tarafından yayımlanan bir rapor, Venedik'te hem hava hem de su kirliliği seviyesinin "endişe verici" boyuta ulaştığını ortaya çıkardı. Kirliliğin nedeni olarak da dizel deniz motorları ile düzensiz tekneler suçlandı. Ocak ayı sonunda ülkede başlayan koronavirüs salgınının ardından ise hem hava hem de su kirliliği seviyesinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı.









Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Sentinel-5P uydusundan elde ettiği görüntülerde, İtalya'daki hava kirliliğinin (azot dioksit emisyonları) azalma oranı hazırlanan animasyonla gösterildi. Animasyonla, 1 Ocak 2020'den 11 Mart 2020'ye kadar Avrupa genelinde azot dioksit emisyonlarının dalgalanması izlendi.









"Corona virüsün beklenmedik yan etkisi"

İtalya'da dikkat çeken bir diğer değişim ise Venedik'te yaşandı. Ülkenin en popüler şehirlerinden biri olan Venedik'te suyun alışılmadık derecede berrak gözükmesi, sosyal medyada viral oldu. Bir kullanıcı, kanallarda yüzen kuğuların fotoğrafını, "Koronavirüsün beklenmedik yan etkisi" mesajıyla paylaştı.