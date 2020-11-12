Çocuklu ailelerin sonbahar kampı yaparken dikkat etmesi gerekenler

Kıyafet seçimi

Hava durumunun güneşli gösterdiği bir hafta sonu için heveslenip yola çıktığınız kampınız eğer doğru kıyafetleri giyinmediyseniz oldukça tatsız geçebilir. Güneşli gösterse dahi gündüz gece sıcaklık farkının hızla değiştiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Su geçirmez bir mont ve yine suya dayanıklı bir ayakkabı en temel ihtiyaçlarınız. Mont kalınlığı 3-4 derece soğuklara kadar dayanıklı türden olursa soğuk korkulu rüyanız olmaz. Hatta gece için su geçirmez kar pantolonu türü bir ürün de bulundurursanız ateş başından uzaklaşsanız dahi üşümeniz en aza iner. Polar ince kazaklar ya da termal içlikler ve sıcak tutan çoraplar da olmazsa olmazıdır bu kampların.

Hafif yağış gösterse dahi yedek kıyafetler de mutlaka çantanızda olmalı. Yağış olmasa bile nem peşinizi bırakmaz ve bu oluşan ıslaklık hissinin sizi hasta etmemesi için en iyi yol kuru kıyafetlerdir. Nemli kıyafetleriniz için de ateş başına bir kurutma köşesi yaparak dönüşümlü giyinebilirsiniz, böylece fazla kıyafet yükünden de kurtulursunuz.









Çadır ve diğer ekipmanlar

Çadırınız yağmur yağmayacak olsa bile su geçirmez özellikte olursa gece yağacak çiğ sizi en az etkiler. Ama bundan da önemlisi iyi bir uyku tulumu. Uyku tulumsuz Karadeniz ormanlarında yaptığım bir kampta 3 dereceye kadar düşmüş sıcaklıkla mücadele etmeye çalışmış biri olarak söylemeliyim ki tulum çadırdan bile daha önemli. Konfor derecesi en kötü 7-8 dereceye dayanabilen, ekstrem için de eksili derece kadar dayanıklı bir tulum sizi oldukça sıcak hissettirir. Tulum içine ise çok kalın kıyafetlerle girmemeye özen gösterin, bu sefer de sıcak sizi bunaltır. Şişme yatak veya çok ince olmayan bir mat da yanınızda olursa konforunuz artacak ve yerden gelecek soğuğu en aza hissedilir hale getirir. Hava durumunun yağışlı olacağını tahmin ederek yola çıkmışsanız çadırınız su geçirmez bile olsa bir ince bir branda bulundurursanız yağış korkulu rüyanız olmaz.

Kamp ateşi

Sonbahar kampını benim için en eşsiz yapan çıtır çıtır yanan ateş başında saatlerce oturmak. Eminim ki bir çoğunuz için de kamp ateşi güzel duygular yaratır. Ama doğru teknikleri uygulamazsanız sonbahar ıslaklığı hatta nemi dahi ateşi yakmanızı çok zorlaştırabilir. Kuru odun bulmanın güç olacağını düşünerek yanınıza tutuşturucu jel, çıra ve kağıt parçaları alırsanız rahatlıkla malzemeleri ateşleyebilirsiniz. Ateş yakmadan evvel çevredeki taşlardan minik bir duvar örerseniz çevreye ateş sıçramasını ve doğa için tehlike oluşturmasını önlemiş olursunuz. Ayrıca ateşin tamamen söndüğüne emin olmadan da uyumamalısınız. Çadıra çok yakın ateş yakmamak da dikkat etmeniz gereken diğer önemli noktalardan. Odun, çalı çırpı toplamak ya da kurumuş dalları kesmek için de bir çakı ya da balta bulundurmanız faydalı olur.









Yeme-İçme

Olanakları olan bir tesiste kamp yapacaksanız dahi yeterince yiyecek yanınızda bulundurmanız kamp keyfinizi artırır. Kamp ateşinin közlerinden faydalanarak yapabileceğiniz ızgara malzemeleri, közleyebileceğiniz sebzeler en pratik çözümlerdir. Ayrıca ateşten kolaylıkla elde edeceğiniz sıcak su da çay, kahve isteğinize en iyi yöntemdir. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız da hazır sandviçler ya da paketli gıdalar kurtarıcınız olur.

Faydalı olabilecek diğer malzemeler

Her ne kadar kamp ateşi çevreyi aydınlatacak olsa da bir fener mutlaka çantanızda olmalı, bunun için kafa fenerini tercih ederseniz ışık kaynağınızı şapka gibi giyip diğer işlerinizi de rahatlıkla halledebilirsiniz. Özellikle çadır içinde fenere ihtiyacınız çok olur. Küçük bir ilaç ve acil durum çantası da yine faydalı olacak malzemelerden. Sık kullandığınız ilaçlar, kesme ve kanamaya geçici de olsa çözüm bulacak ürünler, böcek ısırığına karşı ilaçlar yanınıza mutlaka almanız gerekenlerden.

Çocuklu aileler

Soğuk havanın çocuğunuzu hasta edeceğinden ürküp kamp deneyiminizi erteliyorsanız hiç düşünmeden yola çıkın. Ama mutlaka yukarıdaki detaylara dikkat ederek. İki yaşından beri sonbahar kamplarında bize eşlik eden kızımın soğuktan şikayet etmek bir yana dursun tekrar ne zaman kamp ateşine gideceğimizi soruyor olması bana çocukların bu işten çok keyif aldıklarını gösteriyor. Önemli olan üşümeye ve ıslanmaya karşı kıyafet donanımının yeterli olması. Kar tulumları ve su geçirmez kar botları abartılı gibi gözükse de çocuklar için en iyi çözümlerden. Bu tarz bir donanımla rahatlıkla çocuklarınızın da bu eşsiz doğa deneyimini yaşamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yanınıza alacağınız minik bir kova, boya kalemleri, büyüteç gibi malzemeler de çocuğunuz için doğadaki malzemeleri kullanarak etkinlikler yapmanıza yardımcı olur. İlk seferinde biraz sizi yorabilir ama sonrasında kendisi gitmeyi talep edecektir. Her ne kadar tüm malzemeleri bir araya getirmek meşakkatli gibi gözükse de doğa da uyanma deneyimi için hepsine değer. Ağaç ve toprak kokusunu özümseyerek uyanacağınız uykunuz, unutulmazlarınız arasına girecek. Sonbaharın bize sunduğu rengarenk ortamı kaçırmadan kendinize bir iyilik yapın ve düşün yola...