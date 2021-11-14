Çocuklara ‘son dakika’ gezi önerileri

İstanbul’un çevresinde keşif



En yakın tarihlisi 16 Kasım’da düzenlenecek Günübirlik Şile- Ağva-Polonezköy gezisinin ilk durağı 1842’de Polonyalılar tarafından kurulan Polonezköy. Buradaki Kültür Evi, Atatürk Evi, Meryem Ana Kilisesi gezisinin ardından birçok doğal ve tarihi güzelliğe ev sahipliği yapan Şile’ye geçilerek Ağlayan Kaya, Şile Feneri, Şile Kalesi ziyaret edilecek. Gezinin son durağı Ağva’nın da gezilmesinin ardından dönüşe geçiliyor. Kişi başı fiyatı 159 lira. (tatilsepeti.com)



1 gece konaklamalı Kapadokya



Jolly Tur, 15-16 ve 19 Kasım tarihlerinde ara tatile özel 1 gece konaklamalı Kapadokya gezisi düzenliyor. Ihlara Vadisi, yeraltı şehri, Narlıgöl, çömlek atölyesi, Paşabağ Vadisi, Dervent Vadisi ve Göreme Açıkhava Müzesi görülecek yerlerden bazıları. (jollytur.com)



Antakya’da yemek peşinde



Setur, 18-21 Kasım arasında Antakya’ya gastronomi turu gerçekleştiriyor. TeoFarm Çiftliği, Tarihi Affan Kahvesi, St. Pierre Kilisesi, Harbiye Şelaleleri ve Antakya Mozaik Müzesi başta olmak üzere çok sayıda müzenin ziyaret edileceği organizasyon kapsamında birçok tadım noktasına uğranacak ve yedikleriniz de fiyata dahil. Tek kişi 4 bin 557 lira olan fiyat, iki kişinin katılımı halinde 3 bin 997 liraya düşüyor. (setur.com.tr)



Hobit dünyasına yolculuk



Hafta içi her gün İstanbul’dan günübirlik Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Hobit evleri, Maşukiye ve Sapanca gezisi yapılıyor. Seyahatin ilk durağı Maşukiye. Sabah kahvaltısı ve doğa gezisinin ardından Sapanca’ya gidiliyor. Derince Harikalar Sahili’ne uğrayıp masal kahramalarının olduğu tematik parkın gezilmesinin ardından Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya geçiliyor. 53 farklı türden 467 hayvan ve bitki türü barındıran parktaki turun ardından İstanbul’a hareket ediliyor. Fiyatı 2 kişi 199 liradan başlıyor. (tatilbudur.com)



Tarihin sıfır noktası: Göbeklitepe



Pronto Tur 19-21 Kasım arasında, 2 gece konaklamalı Gaziantep ve Urfa turu düzenliyor. Tur kapsamında Urfa’da Balıklı Göl, Hz. İbrahim Makamı, Ayn Zeliha Gölü, Gümrük Han, Harran Ovası ve konik evlerle insanlık tarihini yeniden yazan Göbeklitepe ziyaret edilecek. İkinci gün Birecik ve Halfeti üzerinden devam edecek tur, Antep’te kale, müze ve çarşı ziyaretleriyle son bulacak. Turun kişi başı fiyatı 2 bin lira. (prontotour.com)



Tarih, eğlence, lezzet: Eskişehir



SSC Tur kasım ayı boyunca her hafta sonu İstanbul’dan Odunpazarı’na günübirlik turlar düzenliyor. Tarihi evleri ve sokaklarıyla ünlü Odunpazarı, Devrim Arabası, Kent Park, Balmumu Heykeller Müzesi, Sazova Bilim ve Kültür Parkı, Porsuk Çayı turun durakları arasında. Kişi başı 169 lira. (ssc.com.tr)