Çin’de Corona virüsü sebebiyle müze ve sergiler online gezilebiliyor

CNN’in haberine göre artan corona virüsünden dolayı Pekin’deki ‘Yasak Şehir’de bulunan Saray Müzesi (Palace Museum) online olarak gezilebiliyor. Bu sene 600’üncü senesini kutlayan Yasak Şehir, devam eden corona virüsünden dolayı bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacak.







Yasak Şehir’de bulunan Bahar Festivali’ndeki sergi gibi ünlü Saray Müzesi’ndeki sanal tur, online olarak hâlâ sürüyor. Benzer şekilde Nanjing Katliamı Mağdurlarının Anıt Salonu’nu, aynı Google sokak görüntülerinde olduğu gibi sanal olarak yürüyerek gezme şansı tanıyor. Çin’in Ana Karasından Ulusal Kültürel Miras İdaresi’nin internet sitesinden görüntülenen bazı sergiler gibi yaklaşık 100 sergi, hükümetin birkaç internet sitesinden online olarak izlenebiliyor.





CNN’e göre Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi’nin Ocak 2020’de belirttiğine göre halka güvenli ve uygun online hizmet sağlayabilmek için ‘kültürel miras müzelerini yüreklendirmek ve var olan dijital kaynakları uygun olarak online şekilde sergilemek, halka güvenli bir şekilde sunmak ve uygun online servisleri sunmak’ amaçların başında geliyor.







Böylece uygun olan online platformlar, yeni teknoloji kombinasyonunu ve ülkenin kültürel mirasının bir birleşimi olarak ortaya çıkıyor. Çin’de bu şekilde halka en güvenli ve en uygun şekilde hizmet sağlanmış oluyor.