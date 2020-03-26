Çin'de bulunan masalsı Reed Flute Mağarası

Bununla birlikte 250 metre uzunluğundaki bu mağaraya ilk sığınanlar belli ki mülteciler olmamış. Reed Flute, aslında yolu buraya düşen bölgenin yerlileri için her zaman bir çekim kaynağı olmuş. Öyle ki mağarada MS 792’den, yani Tang Hanedanlığı zamanından kalma, günümüz graffitilerini andıran 70’e yakın kitabe bulunuyor.







Bir sanatçının elinden çıkmış gibi görünen Reed Flute Mağarası, günümüzde dünyanın her yerinden ziyaretçi akınına uğruyor. İsmini mağaranın hemen girişinde bulunan ve aynı zamanda flüt yapımında kullanılan kırmızı sazlardan alan mağara, iç kısmında muhteşem görüntüler oluşturan rengarenk ışıklarla aydınlatılıyor.



