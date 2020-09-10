Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Nerede? Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Anadolu yakasının önemli parkları arasında yerini alan park of İstanbul içerisinde yer alan Çekmeköy hayvanat bahçesi 200 dönüm kadar bir araziyi kaplamaktadır. Pek çok hayvan severi ağırlayan parka ilgi gün geçtikçe daha da artış göstermektedir.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Nerede?

Yediden yetmişe pek çok insana hitap eden hayvanat bahçeleri içerisinde ender bir yer edinen Çekmeköy hayvanat bahçesi pek çok aktivite olanağı sunması dolayısıyla oldukça ilgi gören mekanlar arasındadır. Piknik alanları, macera parkurları, kafe ve restoranlar, at biniciliği, kıl çadır konaklama hizmetleri gibi doğal yaşam için olmazsa olmaz pek çok sosyal imkanı da ziyaretçilerine sunuyor.

Sevimli hayvanların da 200 den fazla olmak üzere 50 farklı türde hayvanı barındıran hayvanat bahçesi de günün güzelliğine canlılık katan özellikleri arasında yer almaktadır. Çocukların hayvanlarla birebir iletişim kurma olanağının bulunduğu ender mekanlar arasına adını yazdıran park doğal yaşam olanakları sayesinde ziyaretçileri büyüleyici bir noktaya sürüklüyor.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

Hayvanat bahçesi denince akla gelen en sevimli hayvanlar arasında yer alan ayı, tavşan, kedi, kuş, tavus kuşu gibi evcil hayvanlar Çekmeköy hayvanat bahçesi hayvan listesi içerisinde yer almaktadır. Özellikle de atları ile dikkati çeken park içerisinde çocuk büyük pek çok hayvan sever at binme olanağı da bulabiliyor. Yürüyüş parkuru, doğal yaşamla iç içe geçen kıl çadır konaklama olanakları ile misafirlerini ağırlayan hayvanat bahçesini ziyarete geldiğinizde unutulmaz bir güne imza atabilirsiniz.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Özellikle de çocuklu aileler için eğlenceli bir alternatif sunan Çekmeköy hayvanat bahçesi ziyareti misafirlerine farklı deneyimler yaşama olanağı sunmaktadır. Park of İstanbul içerisinde yer alan hayvanat bahçesi ücretleri;

Yetişkinler için hafta içi 40 hafta sonu 45 TL

Öğrenciler için hafta içi 35 hafta sonu 40 TL

65 yaş üzeri için 20 TL

0-36 ay için ücretsiz olan hayvanat bahçeleri içerisinde şayet pony binicilik aktivitesinden yararlanmak isterseniz 3 tur 20 TL 5 tur ise 30 TL olarak fiyatlandırılmaktadır.

Diğer taraftan hayvanat bahçesi etrafında bulunan pek çok aktivite olanağı da yine giriş ücretleri haricinde ayrıca ücrete tutulmaktadır. Park olanağı da bulunan hayvanat bahçesi siz ziyaretçilerini bekliyor.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Park açılış saatleri ile farklı olan hayvanat bahçesi ziyaret saatleri haftanın her günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Öte yandan büyülü bir gün geçirme olasılığı sunan park içerisinde daha farklı bir aktivite gerçekleştirme olanağı da bulabileceğiniz hayvanat bahçesi gezisinde açık alanda piknik yapma olanağı da bulabilirsiniz.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Çekmeköy hayvanat bahçesi park of İstanbul’un içerisinde yer almaktadır. Hayvanat bahçesi giriş çıkış saatlerinde olası bir değişiklik yaşanmamaktadır. Ancak diğer sosyal aktivite olanakları hakkında bilgi almak veya farklı bir konuda iletişim kurmak için ise;

İletişim bilgileri; 0216 363 4 444/0216 363 4 454 no.lu telefon hattı olarak sunulmaktadır. 30 ağustos caddesi Çatalmeşe mahallesinde Çekmeköy/İstanbul adresinde bulunan hayvanat bahçesinde pek çok etkinliği de bir arada bulabilirsiniz.