MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriÇatalca’nın Antik Roma Dönemi’nden kalma su kemeri: Kurşunlugerme
GeriSeyahat Çatalca’nın Antik Roma Dönemi’nden kalma su kemeri: Kurşunlugerme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Çatalca’nın Antik Roma Dönemi’nden kalma su kemeri: Kurşunlugerme
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 16.03.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

Çatalca’nın Antik Roma Dönemi’nden kalma su kemeri: Kurşunlugerme

Tarihi Antik Roma Dönemine kadar uzanan Kurşunlugerme Su Kemeri, yüzyıllar boyunca İstanbul’a su taşıyan kemerlerden biri olmuş. Çatalca’ya bağlı olan Gümüşpınar Köyü yakınlarında bulunan kemer son yıllarda hazine avcılarının tehditi altında olsa da ayakta kalmayı başarmış.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan su kemeri, o dönemdeki adıyla Konstantinopolis’in yani İstanbul’un en görkemli su kemerlerinin başında geliyor. Gümüşpınar Su Kemeri olarak da bilinen Kurşunlugerme Su Kemeri, üç katlı bir yapıya sahip olup, derin bir vadiyi geçmekte.

Çatalca’nın Antik Roma Dönemi’nden kalma su kemeri: Kurşunlugerme


Yaklaşık 34 metre yüksekliğinde ve 123 metre uzunluğunda, kanalların tabanları arasındaki dikey mesafenin ise 7,8 m olduğu Kurşunlugerme Su Kemeri'nde yapılan incelemelerde, yapının 7. yüzyıl başlarında onarıldığı biliniyor. Ayrıca yaklaşık 100 metre doğusunda ve yukarı akışta, yeni köprünün inşasından önce üst düzey kanalı taşıyan başka bir köprünün parça kalıntıları da mevcut.

Çatalca’nın Antik Roma Dönemi’nden kalma su kemeri: Kurşunlugerme


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle