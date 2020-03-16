Çatalca’nın Antik Roma Dönemi’nden kalma su kemeri: Kurşunlugerme

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan su kemeri, o dönemdeki adıyla Konstantinopolis’in yani İstanbul’un en görkemli su kemerlerinin başında geliyor. Gümüşpınar Su Kemeri olarak da bilinen Kurşunlugerme Su Kemeri, üç katlı bir yapıya sahip olup, derin bir vadiyi geçmekte.







Yaklaşık 34 metre yüksekliğinde ve 123 metre uzunluğunda, kanalların tabanları arasındaki dikey mesafenin ise 7,8 m olduğu Kurşunlugerme Su Kemeri'nde yapılan incelemelerde, yapının 7. yüzyıl başlarında onarıldığı biliniyor. Ayrıca yaklaşık 100 metre doğusunda ve yukarı akışta, yeni köprünün inşasından önce üst düzey kanalı taşıyan başka bir köprünün parça kalıntıları da mevcut.







