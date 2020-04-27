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Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliği
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 10:02,Son Güncelleme:

Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliği

Dünyanın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği ünlü sahillerde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessizlik hakim oldu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği dünyaca ünlü sahiller, tedbir için getirilen kısıtlamalar nedeniyle sessiz kaldı. Girişlerin yasaklandığı sahillerde, dünyada nesli tehlike altındaki türlerden olan caretta carettaların da yumurta bırakma dönemlerine sayılı gün kaldı.

Caretta carettaların sahillerinde koronavirüs sessizliği


JANDARMADAN İZİN YOK

Çıralı, Olimpos ve Adrasan sahillerine girişin yasak olması nedeniyle buralara giden yollarda jandarma ekipleri, kontrol noktaları kurarak, geçişe izin vermiyor. Plajlardaki sessizlik dikkat çekerken, Adrasan'da kıyıya yakın noktada 3 teknenin demirlediği ve bazı kişilerin karantina günlerini yaşadığı görüldü. Adrasan sahilindeki restoran ve konaklama işletmecileri ise yasağı fırsat bilerek tadilat işlerine başladı. Teknelerin ise tur düzenlenmediği için barınağa çekilerek bakımlarının yapıldığı görüldü.

Caretta carettaların sahillerinde koronavirüs sessizliği

Caretta carettaların sahillerinde koronavirüs sessizliği


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