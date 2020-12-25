Buz ve Kar Festivali bu yıl da Harbin'de kapılarını açtı

Şubat sonuna dek sürecek festivalde, yine birbirinden farklı devasa buz tasarımları ve heykeller alanda yerlerini aldı. Çin Ulusal Turizm Yönetimi'nin organizasyonuyla düzenlenen ve bir ay sürecek festivalde geçen yıllarda olduğu gibi kar ve buz heykeller sergileniyor.









Buzlar, havaların ısınmaya başladığı Şubat sonu eriyor. Festival boyunca farklı ülkelerden heykeltraşlar, festival alanında da kar ve buzdan heykel yontuyorlar. Harbin kentinde yıl içine hava sıcaklığı sıfırın altında 35 santigrat dereceye kadar düşebiliyor.