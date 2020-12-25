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Buz ve Kar Festivali bu yıl da Harbin'de kapılarını açtı
Seyahat
Hürriyet Seyahat |Fotoğraflar: İstock
Haber Giriş: 25.12.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Buz ve Kar Festivali bu yıl da Harbin'de kapılarını açtı

Çin'in en soğuk bölgelerinden Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de her yıl düzenlenen Buz ve Kar Festivali bu yıl 22. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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Şubat sonuna dek sürecek festivalde, yine birbirinden farklı devasa buz tasarımları ve heykeller alanda yerlerini aldı. Çin Ulusal Turizm Yönetimi'nin organizasyonuyla düzenlenen ve bir ay sürecek festivalde geçen yıllarda olduğu gibi kar ve buz heykeller sergileniyor.

Buz ve Kar Festivali bu yıl da Harbinde kapılarını açtı



Buzlar, havaların ısınmaya başladığı Şubat sonu eriyor. Festival boyunca farklı ülkelerden heykeltraşlar, festival alanında da kar ve buzdan heykel yontuyorlar. Harbin kentinde yıl içine hava sıcaklığı sıfırın altında 35 santigrat dereceye kadar düşebiliyor.

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