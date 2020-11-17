Büyüleyici manzaraya sahip Detian Şelaleleri

Şelaleye kaynaklık yapan Guichun Nehri ilginç bir özelliğe sahip. Kaynağı Çin'de olan şelale Vietnam'a girip çıktıktan sonra yeniden Çin'e kıvrılıyor ve Detian köyüyle aynı ada sahip ihtişamlı şelalelerin can suyu oluyor.









Üç basamaktan oluşan şelalelerin her mevsim farklı güzellikleriyle nefes kesen manzarasına, özellikle yaz ayları ve eylül başında daha da güçlü akan suların gürültülü sesleri eşlik ediyor.









Şelalenin ortalama yıllık akışı saniyede 50 metreküp. Şelale sularının oluşturduğu gölde bambu kayıklarıyla gezen satıcılar manzaraya ayrı bir renk katarken, seyir terasında toplanan turistlerin çektikleri fotoğrafları da daha ilgi çekici hale getiriyor.