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Büyüleyici manzaraya sahip Detian Şelaleleri
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Büyüleyici manzaraya sahip Detian Şelaleleri

Çin ile Vietnam sınırında bulunan Detian Şelalesi 100 metre genişlikte, 50 metre yükseklikte. Bu boyutlarıyla Asya'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük sınır ötesi şelalesi olma ünvanına sahip.

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Şelaleye kaynaklık yapan Guichun Nehri ilginç bir özelliğe sahip. Kaynağı Çin'de olan şelale Vietnam'a girip çıktıktan sonra yeniden Çin'e kıvrılıyor ve Detian köyüyle aynı ada sahip ihtişamlı şelalelerin can suyu oluyor.

Büyüleyici manzaraya sahip Detian Şelaleleri



Üç basamaktan oluşan şelalelerin her mevsim farklı güzellikleriyle nefes kesen manzarasına, özellikle yaz ayları ve eylül başında daha da güçlü akan suların gürültülü sesleri eşlik ediyor.

Büyüleyici manzaraya sahip Detian Şelaleleri



Şelalenin ortalama yıllık akışı saniyede 50 metreküp. Şelale sularının oluşturduğu gölde bambu kayıklarıyla gezen satıcılar manzaraya ayrı bir renk katarken, seyir terasında toplanan turistlerin çektikleri fotoğrafları da daha ilgi çekici hale getiriyor.

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