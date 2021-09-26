Büyük şehirlerin yanı başındaki en güzel 10 kamp alanı

Önder Sayan, Kampçı

Seçenek çok

1- ULUDAĞ, BURSA





Bölgede kamp için seçenek çok. Uludağ Milli Parkı ana girişi olan Karabelen Yaylası, Bursa’ya 22 kilometre uzaklıkta. Günübirlik kullanıma uygun altyapının olduğu Karabelen’de piknik masaları ve çeşmeler var. Bir diğer seçenekse Kirazlıyayla. Şehir merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Kirazlıyayla’da Gölcük mevkisi veya Sanatoryum Göleti’nde kamp ve doğa yürüyüşleri yapılabilir. Teleferiğin son istasyonunun olduğu 1.650 metre yükseklikteki Sarıalan Yaylası’nda da çadır kamp alanı, bungalovlar, barakalar, et-mangal lokantaları, çocuk oyun alanları var.

Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini

Temiz ve sakin

2- ARMUTALAN LİMANI, EDİRNE





Saros dünyada kendi kendini temizleyebilen ender denizlerden. Armutalan Limanı’ysa körfezin kamp yapmayı sevdiğim en güzel yeri. Gelibolu’dan sonra Değirmendüzü Köyü’nü de 4 kilometre geçmeniz gerekiyor ulaşmak için. Koyda duş ve tuvalet imkânı var. Kamp kurmak ücretsiz. En yakın alışveriş noktanız köy.

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Denize sıfır

3- URLA, İZMİR





Demircili Koyu kamp yapmak için Urla’nın en güzel noktalarından. Koyda ücretli ve ücretsiz kamp alanları var. Bunlardan biri Urla Demircili Ada Camping. Dağlarla çevrili ve denize sıfır muhteşem bir konumda. Hem çadır hem de karavan için uygun. Kamp alanında ihtiyaçlarınızın tümünü karşılayabilirsiniz. Torasan bölgesindeki Nuri’nin Yeri de Urla’nın bir başka güzel kamp alanı.

Şener Kalemci, yürüyüş rotaları rehberi

Çocuklu ailelere uygun

4- OSMANELİ DEREYÖRÜK, BİLECİK





Göksu Çayı kenarında kerpiç evli, eski köyün kullanılmayan ilkokulunun bahçesi kamp alanı olarak düzenlendi. Çocuklarla kamp yapmak için çok uygun. Masa, çeşme, tuvalet ve aydınlatma var. Kamp alanından geçen Roma ve Bizans antik kral yolunu takip edip antik yolda yürüyüş yapabilirsiniz. Kamp alanına ulaşmak için Osmaneli Belediyesi’ni ararsanız yardımcı olacaklardır.

Yıldırım Güngör, seyahat yazarı, dağcı

Efsanevi güzellik

5- KARAGÖL, İZMİR





İzmir’in yanı başındaki Yamanlar Dağı zirvesine yakın düzlükteki Karagöl, olağanüstü bir kamp alanı. Gölün etrafında doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Çanakkale yolunda ilerlerken Örnekköy tabelasına saptıktan 25 kilometre sonra Karagöl’e varılıyor. Giriş ücretli. Antik efsanelerin de konusu olan göl, yöre halkına göre yerin en derinlerine kadar iniyor.

Süleyman Şahin İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı

Manzarası muhteşem

6- PÜRENLİ YAYLASI, DÜZCE





Efteni Gölü veya Güzeldere Şelalesi yolundan ulaşılabilen Pürenli Yaylası, su seslerinin kuş seslerine karıştığı bir yaylalar bütünü. Buradan Abant’a da ulaşılıyor. Kamp alanında tesis, tuvalet ve alışveriş imkânı yok. Hazırlıklı gidilmeli. Pürenli Yaylası’nda küçük bir de göl var. Manzarası muhteşem. Çadır kurmak için göl kenarı tercih ediliyor.

Erdal Yalçın İCT Canyoning Kulübü Başkanı

Karadeniz’i aratmıyor

7- İNÖNÜ YAYLASI, KOCAELİ





İstanbul’a 120 kilometre uzaklıkta, birkaç saatte varabileceğiniz İnönü Yaylası bol oksijeni ve Karadeniz yaylalarını aratmayacak serinliği ve yeşilliğiyle çok güzel. Hafta sonları kalabalık; fırsatınız varsa hafta içi gidin. Gitmeden alışverişinizi de yapın. En yakın alışveriş noktası Yuvacık. 1.130 metre yükseklikte ve akşamları oldukça soğuk.

Erol Geygel, Kamptrek rehberi

Etrafını gezin

8- DEMİRKÖY, KIRKLARELİ





Demirköy’e bağlı Sarpdere Köyü sınırlarındaki Sarpdere kamp alanına Dupnisa Mağarası yönünde orman yolundan gidiliyor. Alanın hemen yanında kumsalı da olan büyük bir dere akıyor. Kamp alanında alışveriş ya da tuvalet gibi olanaklar yok. Tedarikli gidilmeli. Etrafta birçok yürüyüş parkuru var. Dupnisa Mağarası da 3 kilometre uzaklıkta.

Sait Yiğit, Kamptrek Doğa Sporları Grubu yürüyüş lideri

Tesisler var

9- ÇANDARLI, BURSA

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı 850 rakımlı bir köy. Bölge geniş ormanları, trekking parkurları, Sansarak ve Tacir kanyonlarıyla kamp tutkunlarının uğrak noktası. Alanda kampinglerin yanı sıra bungalov ve taş evler de var. Ücretsiz kamp yapılabiliyor. İznik üzerinden Elbeyli-Gürmüzlü yolunu izleyerek Çandarlı’ya ulaşabilirsiniz.

Soner Ertuğrul, 3. Dönem Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı

Kampçıların favorisi

10- ABANT, BOLU





Abant Gölü ve çevresi birçok kampçının uğrak noktası. Diğer tüm milli parklarda olduğu gibi kesinlikle ateş yakmak yasak. Abant’a özel aracınızla giderseniz görülebilecek çok fazla yer var. Yedigöller Milli Parkı, Ömerci Yaylası, Sinekli Yaylası, Güzeldere Şelalesi ve Akkayalar ziyaret edilebilecek yerlerden bazıları.