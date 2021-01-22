Bursa'daki Gököz Gölü buz tuttu... Ortaya harika manzaralar çıktı

Keles ilçesine bağlı kırsal Gököz Mahallesi’nde bulunan Gököz Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Uludağ’ın eteklerinde bulunan Gököz'ün beyaz örtüyle kaplanması sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Buz tutan gölün üzerinde bazı vatandaşlar dans etti, bazıları ise fotoğraf çektirdi.









‘YURT İÇİ VE DIŞINDAN MİSAFİRLER GELİYOR’

Göl kenarında tesis işleten Arif Doğru, kış aylarında kar ve göl manzarasını tercih edenlerin sıklıkla Gököz’e gediğini belirtti. Gököz’ün 1120 metre rakımlı olduğunu anlatan Doğru, “Bence Türkiye'nin saklı cennetlerinden bir tanesi. Burası küçük bir köy. Müzeyyen Senar'ın da doğduğu köy. Kırsal turizmde, alternatif turizmde de son yıllarda popülerliği artan bir turizm cenneti haline geldi. Buraya herkesin bir geliş nedeni var. Biz buraya 'doğadaki eviniz' diyoruz. Doğayı her yönüyle yaşayabiliyorsunuz. Birçok şeyi tecrübe edebiliyorsunuz. Eğlenmek için geliyorsanız adrenalin yüklü aktiviteler var. Dinginlik için geliyorsanız olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapabiliyorsunuz. Romantizm bu panoramanın olmazsa olmazlarından biri. Hem yurt içinden hem de yurt dışından misafirlerimiz ziyarete geliyor. Yurt içinden genellikle İstanbul, İzmir'den çok sayıda ziyaretçi geliyor. Günübirlik olarak Bursa ve çevre illerden gelenler oluyor. Bunun dışında Kuveyt başta olmak üzere Avrupa ve Uzak Doğu'dan misafirlerimiz var” dedi.









‘UNUTULMAZ FOTOĞRAFLAR YAKALANIYOR’

Gököz’ün tatil rotaları arasında ayrıcalığı olduğunu söyleyen Doğru, “Hem Bursa hem de Türkiye için turizmin 365 gün yapılabildiği bir yer olmaya aday. Bunun için küçük altyapı hizmetlerine ihtiyaç var. Burası sadece yaz için değil, kış turizminde de alternatif olabilecek bir yer. Birçok kış aktivitesi yapıyoruz; karda oynayabiliyoruz, kızakla kayabiliyoruz, traktörle kızak safari yapabiliyoruz. 365 gün devam eden motosiklet safarileri var.









Avcılık merakı olanlara yönelik de hizmetler var. Uludağ Kayak Merkezi’ne de sadece yarım saat mesafede. Kayak yapmak isteyenlere de ulaşım imkanlarını sağlayarak son derece güzel ve farklı alternatif bir tatili yaşatabiliriz. Misafirlerimizin en çok yaptığı şeylerden biri muhteşem manzarayla birlikte fotoğraf çektirmek. Bizim gönüllü tanıtım elçilerimiz, gelen misafirlerimizdir. Gerçekten unutulmaz fotoğraflar yakalanıyor” diye konuştu.







