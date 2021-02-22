Bora Bora Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bora Bora Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bora Bora, rahatlamak için tercih edilebilecek küçük ve sevimli bir adadır. Burada bisiklet sürmek, serinlemek ve doyasıya dinlenmek bu tatil yerinde yapılabilecek aktiviteler arasında yer alır.

Bora Bora Adası Hakkında Genel Bilgi

Fransız Polinezyası'nda yer alan ve Tahiti denilen adalar topluluğunun tam orasında yer alır. Bu yerde aşk, romantizm yaşamak isteyenler için birebirdir. Yeşilin ve denizin en çok birbirine yakıştığı adacıklardır. Genellikle böyle bilinir. Bu yüzden çoğu kişinin rahatlamak adına tercih ettiği yerlerden biri olmuştur. Bora Bora, tatil yapılacak en güzel yerlerden biridir. Çok doğal ve sakinliğin temsili olan bu yerde, hareketli aktivitelerin yerine daha sakin ve durağan aktiviteler yapılmaktadır. Bu sayede huzurun içerisinde yaşamak mümkündür.

Bora Bora Adası Tarihçesi

Buraya ilk yerleşimlerin Polinezyalıların olduğu ve 4. yüzyılda yerleştikleri biliniyor. Orijinal adı Tahiti'dir. Ünlü kaşif James Cook, 1777'de bu adaya gelmiştir. 1822'de ise İngilizler bu adada bir kilise kurmuştur. 1842'de ise bu ada Fransızların koruması altına geçmiştir. 19. yüzyılda Avrupalı gezginler de uğramıştır ki böylelikle Paul Gauguin buraya yerleşip, 1880 yılında burada bir kitap çıkarmıştır.

Bora Bora Adası'na Nasıl Gidilir?

Bu adaya ulaşım Türkiye'den biraz zor ve uzun zaman alır. Bora Bora Adası'na varmak için öncelikle Papeete'de bulunan Tahiti Faaa Uluslarlarası Havalimanı'na ulaşmak gerekir. İstanbuldan önce Paris ve Los Angeles'a 8 saatlik bir uçuş sonunda varılıyor. New York, Osaka, Tokyo, Sidney, Auckland gibi yerlerden aktarmalı uçuşlar bulunuyor. Yeni Zelanda'ya vardıktan sonra 5 saat süren bir yol vardır. Ardından Bora Bora'ya 45 dakikalık uçak yolcuğu sürüyor. Tahiti'den Bora Bora Adası'na feribot ile ise 7 ya da 8 saat sürmektedir. Türkiye ile Bora Bora Adası gidiş süresi ise en az 30 saat sürmektedir.

Bora Bora Adası'nda Bulunan Gezilecek Yerler

Bora Bora Adaları'nda yer alan gezme yerleri şu şekilde sıralanabilir:

Matira Beach

Mount Otemanu

3.Bora Bora Lagoonarium

Bora Bora Turtle Centre

Leopard Rays Trench

Paroisse Saint Pierre-Celestin Church

Mount Pahia

Alain Despert

Bora Art Upstairs

Tupitipiti Point olarak sıralanabilir. Buralar en çok tercih edilen ve tatil yapılması için konaklanan yerler arasında yer alıyor.

Bora Bora Adası'nda Yer Alan Konaklama Yerleri