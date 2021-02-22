Bora Bora Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bora Bora Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi
Bora Bora Adaları, Fransız Polinezyası'nda yer alan bir adadır. Orijinal adı Pora Pora'dır. Avrupalıların adayla ilk tanışması 1722 yılında gerçekleşmiştir. Bu ada, volkanik bileşimlerden oluşmuş ve 6 mil uzunluğunda, 2.5 mil genişliğe sahiptir. En yüksek noktası ise 727 metre olarak bilinir. Peki, bu adada kalma yeri ve fiyatları nasıldır, genel bilgisi ve tarihçesi nedir? Tüm merak ettiklerinizin cevaplarını sizin için derledik.
Bora Bora, rahatlamak için tercih edilebilecek küçük ve sevimli bir adadır. Burada bisiklet sürmek, serinlemek ve doyasıya dinlenmek bu tatil yerinde yapılabilecek aktiviteler arasında yer alır.
Bora Bora Adası Hakkında Genel Bilgi
Fransız Polinezyası'nda yer alan ve Tahiti denilen adalar topluluğunun tam orasında yer alır. Bu yerde aşk, romantizm yaşamak isteyenler için birebirdir. Yeşilin ve denizin en çok birbirine yakıştığı adacıklardır. Genellikle böyle bilinir. Bu yüzden çoğu kişinin rahatlamak adına tercih ettiği yerlerden biri olmuştur. Bora Bora, tatil yapılacak en güzel yerlerden biridir. Çok doğal ve sakinliğin temsili olan bu yerde, hareketli aktivitelerin yerine daha sakin ve durağan aktiviteler yapılmaktadır. Bu sayede huzurun içerisinde yaşamak mümkündür.
Bora Bora Adası Tarihçesi
Buraya ilk yerleşimlerin Polinezyalıların olduğu ve 4. yüzyılda yerleştikleri biliniyor. Orijinal adı Tahiti'dir. Ünlü kaşif James Cook, 1777'de bu adaya gelmiştir. 1822'de ise İngilizler bu adada bir kilise kurmuştur. 1842'de ise bu ada Fransızların koruması altına geçmiştir. 19. yüzyılda Avrupalı gezginler de uğramıştır ki böylelikle Paul Gauguin buraya yerleşip, 1880 yılında burada bir kitap çıkarmıştır.
Bora Bora Adası'na Nasıl Gidilir?
Bu adaya ulaşım Türkiye'den biraz zor ve uzun zaman alır. Bora Bora Adası'na varmak için öncelikle Papeete'de bulunan Tahiti Faaa Uluslarlarası Havalimanı'na ulaşmak gerekir. İstanbuldan önce Paris ve Los Angeles'a 8 saatlik bir uçuş sonunda varılıyor. New York, Osaka, Tokyo, Sidney, Auckland gibi yerlerden aktarmalı uçuşlar bulunuyor. Yeni Zelanda'ya vardıktan sonra 5 saat süren bir yol vardır. Ardından Bora Bora'ya 45 dakikalık uçak yolcuğu sürüyor. Tahiti'den Bora Bora Adası'na feribot ile ise 7 ya da 8 saat sürmektedir. Türkiye ile Bora Bora Adası gidiş süresi ise en az 30 saat sürmektedir.
Bora Bora Adası'nda Bulunan Gezilecek Yerler
Bora Bora Adaları'nda yer alan gezme yerleri şu şekilde sıralanabilir:
Matira Beach
Mount Otemanu
3.Bora Bora Lagoonarium
Bora Bora Turtle Centre
Leopard Rays Trench
Paroisse Saint Pierre-Celestin Church
Mount Pahia
Alain Despert
Bora Art Upstairs
Tupitipiti Point olarak sıralanabilir. Buralar en çok tercih edilen ve tatil yapılması için konaklanan yerler arasında yer alıyor.
Bora Bora Adası'nda Yer Alan Konaklama Yerleri
- InterContinental Bora Bora Le Moana: Bora Bora Adaları'nda yer alan bu konaklama yeri, 3726 TL'den başlayan fiyatlarla konaklama ihtimali sunuyor.
- Hotel The St. Regis Bora Bora Resort: 9430 TL'den başlayan fiyatlarla konaklama imkanı vermektedir.
- Four Seasons Bora Bora: 11.187 TL'den başlayan fiyatları vardır.
- Royal Bora Bora: 1645 TL en düşük fiyattır.
- Conrad Bora Bora Nui: 4843 TL'den başlayan fiyatlar mevcuttur.
- Oa Oa Lodge: 1149 TL'den başlayan fiyatları vardır.
- InterContinental Bora Bora Resort: 5809 TL en düşük fiyat olarak bilinir.
- Villa Ahuna: 6043 TL en düşük fiyatlardır.
- Matira: En düşük fiyatlar 944 TL'den başlamaktadır.
- Maitai Plynesia Bora Bora: 1224 TL'den başlayan fiyatları mevcuttur.
- Village Temanuata: En düşük fiyatı 826 TL olarak bilinir.
- Bora Bora Shelter For Backpackers: En düşük fiyatları 227 TL olarak bilinir.
- Blue Heaven Island: En düşük fiyatı 1956 TL olarak bilinir.
- Villa Bora Bora-On Matira Beach: 1098 TL ile fiyatları başlar.
- Villa Tiare: 1058 TL ile en düşük fiyatlarla başlıyor.
- Sunset Hill Lodge: En düşük fiyatları 830 TL'dir.