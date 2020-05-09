Bodrum Kalesi Nerede? Bodrum Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Bodrum kalesi son aylarda en çok araştırılan tarihi kalelerden biri olarak göze çarpıyor.

Bodrum Kalesi Nerede?

Bodrum kalesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan bir kaledir. Bodrum'un Çarşı mahallesinin kale caddesi üzerinde bulunur.

Bodrum Kalesi Tarihi

Yapımına 1402 yılında başlanmış olan kale, 1522 yılında tamamlanmıştır. Bodrum kalesi yapımı 120 yıl sürmüştür. St Jean Şövalyeleri tarafından inşa ettirilmiştir. Kale ilk yapıldığı zaman Aziz Peter Kalesi ismi ile yapılmıştır. Bodrum kalesinin yapılma nedeni Osmanlı devleti Söğüt'te kurulduktan sonra hızlı bir şekilde büyümeye başlamıştı. Bölgeyi kontrol eden St. Jean Şövalyeleri Osmanlı Devleti'ni bir tehdit olarak gördü ve bu kaleyi inşa etmeye karar verdiler.

Bodrum kalesi 1402 yılında yapımına başlanmadan önce kalenin bulunduğu yerde başka kalelerde bulunuyordu. Bölgede pek çok savunma temelleri ve Selçuklu mimarisine ait eserler bulunmaktaydı. Kalenin bütün bölümleri belirli zaman periyotları eşliğinde yapılmıştır. Tamamen bitimi ise 1522 yılında olmuştur. 1960 yılında ise Bodrum kalesi Sualtı arkeoloji müzesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 19. yüzyılında sonunda ise bir zaman hapishane olarak da kullanılmıştır.

Bodrum Kalesi Özellikleri

- Kayalık bir alan üzerine inşa edilmiştir.

- Antik çağda ise yarım ada olarak kullanılmıştır.

- Kalenin içinde bazı ülkelere ait kuleler bulunmaktadır.

- Kalenin içinde en yüksek kule Fransız kulesidir.

- Kalenin içinde 7 adet giriş kapısı bulunmaktadır.

- Her giriş kapısının üzerinde çeşitli anlamlara gelen armalar yer almaktadır.

- Kapıların üzerinde yer alana armaların üzerinde Anadolu kültürüne ait olmayan, ejderha, aslan gibi figürler yer almaktadır.

- İç kalenin üzerinde 14 adet sarnıç bulunmaktadır.

- Bodrum kalesi içerisinde ilk Osmanlı eseri olan hamam da yer almaktadır.

Bodrum Kalesi Hakkında Bilgi

Türkiye'nin tatil beldesi olan Bodrum, günümüzde kalesi ile de tarihe ışıklık tutuyor. Günümüzde pek çok yerli ve yabancı turistin akımına uğramaktadır. Bodrum'da ki en eski tarihi kalıntı olarak biliniyor. 1960 yılından beridir sualtı arkeoloji müzesi olarak hizmet vermektedir. Pek çok ülkeye ait eser bulmak mümkündür. En önemli eserlerden birisi ise Fransız kulesidir.