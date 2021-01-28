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Bitlis’te kayak sezonu açıldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Bitlis’te kayak sezonu açıldı

Bitlis’te geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışından sonra vatandaşlar açılan kayak pistlerine akın etti.

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Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis’te karın cefasını çeken vatandaşlar, pistler açılınca sefasını da sürüyor. Bitlis Valiliği'nin oluru ile açılan kayak merkezleri, 7’den 70’e kayakseverlerle doldu. Bitlis merkezde bulunan Erhan Onur Güler Kayak Merkezi ve Tatvan yolu üzerindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi adeta dolup taştı.

Bitlis’te kayak sezonu açıldı


Çevre illerden de gelerek bu tesislerde kayak yapanlar, pandemi döneminde yaşadıkları stresi burada attıklarını söyledi. Okulların da yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte günlük ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşanan kayak merkezleri, gün içerisinde 10.00-16.00 saatleri arası hizmet veriyor.

Bitlis’te kayak sezonu açıldı



Kar kalınlığı kent merkezinde 2, yüksek kesimlerde ise 3.5 metreye ulaştı. Bitlislilerin kayak sporunu özlediklerini belirten Mesut Aslan, “Tesislerimiz çok yeterli olmasa da günübirlik gelerek burada kayak yapıyoruz. Nemrut Kayak Tesisinin de kısa sürede hizmete açılmasını bekliyoruz” dedi.

Bitlis’te kayak sezonu açıldı



Kayak yapmak için tesise gelen Uğur Karaüzüm ise, “Bitlisliler için kayak sporu çok güzel bir alternatif. İnsanlar bu salgın döneminde bu tür aktivitelerle biraz da olsun nefes alabiliyor. Bölge illerinden de misafirlerimizin gelmesi için imkanlar artırılabilir. Bitlis’te Nemrut Kayak Merkezi de var. Oranın pisti çok uzun. Ancak 2 yıldır kapalı konumda. Bazı problemleri var. İnşallah o problemler çözülürse Bitlis için önemli bir kazanımdır. Orası ekonomik olarak da Bitlis’e ciddi katkılar sağlar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Celal Calp de Muş’ta Valilik tarafından kayak pistleri pandemi nedeniyle kapatılınca Bitlis’e geldiklerini söyledi.

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