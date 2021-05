Biraz yukarÄ±da hayat bambaÅŸka

DÜŞLER DİYARINDA KARLAR HENÜZ ERİMEDİ DÜŞLER DİYARINDA KARLAR HENÜZ ERİMEDİ

Avusor Yaylası - Çamlıhemşin / Rize



Yükseklerde yazı karşılamak denince aklıma önce Karadeniz yaylaları ve Avusor gelir. Aşağılarda güneş göz kırparken yukarılarda karlar tam olarak erimemiştir. Yollar yeni açılıyordur. Ayder Yaylası’ndan 1 saatlik otomobil yolculuğuyla ulaşılan yayla, zirvelerin dibinde sakin bir durak. Düzlükleri şimdilerde Kaçkarlar’ın rengârenk çiçekleriyle bezenmeye başladı. Yaylada konaklarken bir gününüzü de Altıparmaklar’ın kuzey yüzündeki muhteşem vadiye ayırmayı unutmayın. Burada geçireceğiniz birkaç günden sonra geri döndüğünüzde kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz.



NEREDE KALINIR: Simge Pansiyon Avusor Yaylası’nda, Dadala Pansiyon da Altıparmaklar’ın dibinde hizmet ediyor.



ÇİÇEK TARLALARINDAN ŞELALELERE...

Uçan 1 ve Uçan 2 Şelaleleri - Serik / Antalya



Antalya kırları erken canlanır. Akdeniz’in kavurucu sıcakları vurmadan yükseklerdeki çiçekler telaş içinde açarak doğayı süslemeye çalışır. Sıcaklar bastırdı mı o güzelim çiçekler hızla boyunlarını büker, kurur, sonbaharda yağacak yağmurları beklemeye başlar. Çünkü bu coğrafyada dağlar sonbahar yağmurlarıyla birlikte yeniden çiçekleniyor. Yani Akdeniz’de bahar yükseklere iki kez geliyor. Kozan Köyü sınırlarındaki Uçan 1 ve Uçan 2 Şelaleleri’yle Pednelissos Antik Kenti civarı hızla bir renk değişimine uğruyor bugünlerde. Toros Dağları’nın en güzle renkleri burada. Bir yaz günü Pednelissos’tan Uçan 1 ve Uçan 2 Şelaleri’ne yürüyerek unutulmaz anlar geçirebilirsiniz.



NEREDE KALINIR: Serik’teki Güçkar Otel’de kalarak şelaleleri keşfedebilirsiniz.



BUZUL GÖLLERİ, CENNETTEN BİR KÖŞE

Uludağ / Bursa



Nisan ortasından itibaren Uludağ’da çiçekler açmayagörsün, değişimin geri dönüşü olmaz artık... Uludağ’ın az bilinen ama oldukça güzel noktası kuzey tarafıdır. Ulaşması biraz zor olsa da Uludağ’ın kuzey çanağındaki buzul göllerinin etrafındaki düzlükler, gölleriyle birlikte adeta cennetten bir köşedir.



NEREDE KALINIR: Kamp yapabilirsiniz. Bursa’da merkezde konaklayıp günübirlik de gezilebilir.



KANYONUN SONUNDA BEKLEYEN ÖDÜL

Günpınar Şelalesi / Malatya



Darende sınırlarındaki Günpınar Şelalesi’ne yapılacak bir yürüyüş her noktada farklı bir manzarayla karışılaşacağınız unutulmaz bir etkinlik olacak. Tohma Kanyonu’nun sonundaki şelaleyse bu yürüyüşün ödülü adeta. Tohma Kanyonu’na akan şelalenin suları, içinden geçtiği bahçelerin de can suyu.



NEREDE KALINIR: Darende’deki Tiryandafil Otel’i öneririm.



İZMİR KÖRFEZİ’NE TEPEDEN BAKIN

Karagöl / İzmir



Antik dönemde adı Tantalos Gölü olan Karagöl, Yamanlar Dağı’nda. Göl adını Tantalos isimli Frig kralının başından geçen öyküden almış. Yarı tanrı olan bu kral, tanrıların sofrasından nektar çaldığı için ‘Tantalos işkencesi’yle cezalandırılmış... Yani suyun içinde oturup su içemez ve dallara uzanıp bir meyveyi ağzına atamazmış. Karagöl’e doğru yükseldikçe körfez ayaklarınızın altında kalacak. Karagöl’e otomobille çıkıp bir doğa yürüyüşü yapmak isteyenler, göl kenarında yürüyebilir, piknik yapabilir. Göl kenarında çok az bir ücret karşılığında çadır kurabilir, gece yıldızları seyredebilirsiniz. Eğer sabah erken giderseniz hafta sonları otantik fırında pişirilen taze köy ekmeğiyle güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Göl özel bir işletme tarafından işletildiği için girişte ücret alınıyor.



NEREDE KALINIR: Çadırınızla gelip kamp yapabilirsiniz. İzmir merkezde konaklama seçeneği de sayılamayacak kadar çok.



OVADAKİ TEK TEPEYE, KALE YÜRÜYÜŞÜ

Anavarza Kayalıkları /Adana



Adana’da sıcaklar bastırmadan Anavarza kentini ziyaret etmeli... Sumbas Çayı ile Ceyhan Nehri’nin birleştiği yerin 8 kilometre kuzeyindeki düzlükten aniden yükselen tepenin üzerindeki kaleye çıkarken hava ısındıkça zorlanırsınız. Yürüyüş için başlangıç noktanız Kozan’daki Dilekkaya Köyü olsun.



NEREDE KALINIR: Adana’da bir otelde kalınarak günübirlik etkinlik yapılabilir.

HEYELANLA OLUŞAN TABİAT MUCİZELERİ

Borçka Karagöl ve Şavşat Karagöl / Artvin



Artvin’de iki Karagöl var. Kayın ormanındaki Borçka Karagöl bir heyelan gölü. 5 kilometre uzağında, heyelan sırasında düşen büyük kaya bloklarının üzerindeki fideler kayaları sarmış. Şimdi birer doğal anıt olarak zamana meydan okuyorlar. Şavşat Karagöl ise Sahara Milli Parkı içinde bir başka doğa harikası heyelan gölü.



NEREDE KALINIR: Her iki gölün kenarında da küçük birer konaklama tesisi var.



YERE BASMAYA KIYAMAZSINIZ

Dedegöl Dağları – Aksu / Isparta



Beyşehir Gölü ile Eğirdir Gölü arasındaki Dedegöl Dağları’nın yüksekliği 2 bin 998 metre. Baharda doğaseverlerin ilgi gösterdiği bu dağların kısa sürede bu kadar popüler hale gelmesinin nedeni Eldere Köyü’ne bağlı Kuzukulağı Yaylası ve burada yükselen devasa kireçtaşı blokları. Yükseklikleri 100-800 metre arasında değişen bu kireçtaşı kuleleri bölgeyi kısa sürede dünyanın önemli tırmanış parkurlarından biri haline getirmiş. Zirvedeki karın beyazına inat, her renkteki çiçeğin oluşturduğu muhteşem bir peyzaj sunuyor. Doğa burada o kadar temiz ve kusursuz ki insan yere basmaya bile kıyamıyor.



NEREDE KALINIR: Tadını çıkarmak için kamp kurmalı. Günübirlik, Eğirdir Eskiciler Konağı Nis Otel’i öneririm.



MARMARA’NIN EN ŞÖHRETLİSİ

Menekşe Yaylası - Yuvacık / İzmit



İzmit’in Nusretiye Köyü sınırlarındaki yaylada az da olsa otantik dokusu korunmuş ahşap evler kalmış. Buraya zorlu bir yürüyüşten sonra varılıyor. Ancak otomobil yolu da var. Yayla civarında kayaların dibinde açmış siklamenler ve mor renkleriyle tüm doğayı kaplayan sümbüller eşliğinde yürüyebilirsiniz.



KAÇKAR DAĞLARI’NA KARŞI

Pokut Yaylası - Çamlıhemşin / Rize



Fırtına Deresi ile Hala Deresi’ni ayıran sırtın üzerindeki Pokut Yaylası güneşi yükseklerde karşılamak isteyenleri bekliyor. Çamlıhemşin’e 15 kilometre mesafedeki yaylanın her yönü farklı bir manzaraya bakıyor. En güzel manzarası Kaçkar Dağları. Çiçekleri, mimarisi ve konukseverliğiyle davetkâr bir yayla...



NEREDE KALINIR: Pokut Doğa Konuk Evi konaklamak için özenli bir mekân.



PASTORAL BİR TABLO GİBİ

İznik Gölü / Bursa



Orhangazi-İznik yolunu takip edin, bu yol kısa bir süre sonra sizi gölün kenarına götürecek. Gölün başladığı noktadan itibaren kiraz ve elma ağaçlarının çiçekleriyle boyanmış bir manzara çıkacak ortaya. Samanlı Dağları’na doğru yükseldikçe İznik Gölü kendini gösterecek. Bir tarafı sadece mavi, bir tarafı rengârenk bir doğayla adeta bir tuval duracak karşınızda. Sadece göl değil, Samanlı Dağları’nın eteklerine kurulmuş köyler de bu renk cümbüşünden nasibini alacak ve pastoral bir tablo gibi izlerken ruhunuzu dinlendirecek...



NEREDE KALINIR: Kamp yapabilir ya da İznik Limnades Otel’de konaklayabilirsiniz.