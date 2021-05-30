Biraz yukarÄ±da hayat bambaÅŸka

DÃœÅžLER DÄ°YARINDA KARLAR HENÃœZ ERÄ°MEDÄ°Â DÃœÅžLER DÄ°YARINDA KARLAR HENÃœZ ERÄ°MEDÄ°Â

Avusor YaylasÄ± - Ã‡amlÄ±hemÅŸin / Rize



YÃ¼kseklerde yazÄ± karÅŸÄ±lamak denince aklÄ±ma Ã¶nce Karadeniz yaylalarÄ± ve Avusor gelir. AÅŸaÄŸÄ±lardaÂ gÃ¼neÅŸ gÃ¶z kÄ±rparken yukarÄ±larda karlar tam olarak erimemiÅŸtir. Yollar yeni aÃ§Ä±lÄ±yordur. Ayder YaylasÄ±â€™ndanÂ 1 saatlik otomobil yolculuÄŸuyla ulaÅŸÄ±lan yayla, zirvelerin dibinde sakin bir durak. DÃ¼zlÃ¼kleri ÅŸimdilerdeÂ KaÃ§karlarâ€™Ä±n rengÃ¢renk Ã§iÃ§ekleriyle bezenmeye baÅŸladÄ±. Yaylada konaklarken bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼zÃ¼ de AltÄ±parmaklarâ€™Ä±n kuzey yÃ¼zÃ¼ndeki muhteÅŸem vadiye ayÄ±rmayÄ± unutmayÄ±n. Burada geÃ§ireceÄŸinizÂ birkaÃ§ gÃ¼nden sonra geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde kendinizi yenilenmiÅŸ hissedeceksiniz.Â Â



NEREDE KALINIR: Simge Pansiyon Avusor YaylasÄ±â€™nda, Dadala Pansiyon da AltÄ±parmaklarâ€™Ä±n dibinde hizmet ediyor.



Ã‡Ä°Ã‡EK TARLALARINDAN ÅžELALELERE...

UÃ§an 1 ve UÃ§an 2 Åželaleleri - Serik / Antalya



Antalya kÄ±rlarÄ± erken canlanÄ±r. Akdenizâ€™in kavurucu sÄ±caklarÄ± vurmadan yÃ¼kseklerdeki Ã§iÃ§ekler telaÅŸ iÃ§inde aÃ§arak doÄŸayÄ± sÃ¼slemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. SÄ±caklar bastÄ±rdÄ± mÄ± o gÃ¼zelim Ã§iÃ§ekler hÄ±zla boyunlarÄ±nÄ± bÃ¼ker, kurur, sonbaharda yaÄŸacak yaÄŸmurlarÄ± beklemeye baÅŸlar.Â Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu coÄŸrafyada daÄŸlar sonbahar yaÄŸmurlarÄ±yla birlikte yeniden Ã§iÃ§ekleniyor. Yani Akdenizâ€™de bahar yÃ¼kseklere iki kez geliyor. Kozan KÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki UÃ§an 1 ve UÃ§an 2 Åželaleleriâ€™yle Pednelissos Antik Kenti civarÄ± hÄ±zla bir renk deÄŸiÅŸimine uÄŸruyor bugÃ¼nlerde. Toros DaÄŸlarÄ±â€™nÄ±n en gÃ¼zle renkleri burada. Bir yaz gÃ¼nÃ¼ Pednelissosâ€™tan UÃ§an 1Â ve UÃ§an 2 Åželaleriâ€™ne yÃ¼rÃ¼yerek unutulmaz anlar geÃ§irebilirsiniz.



NEREDE KALINIR: Serikâ€™teki GÃ¼Ã§kar Otelâ€™deÂ kalarak ÅŸelaleleri keÅŸfedebilirsiniz.



BUZUL GÃ–LLERÄ°, CENNETTEN BÄ°R KÃ–ÅžE

UludaÄŸ / Bursa



Nisan ortasÄ±ndan itibaren UludaÄŸâ€™da Ã§iÃ§ekler aÃ§mayagÃ¶rsÃ¼n, deÄŸiÅŸimin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmaz artÄ±k... UludaÄŸâ€™Ä±n az bilinen ama oldukÃ§a gÃ¼zel noktasÄ± kuzey tarafÄ±dÄ±r. UlaÅŸmasÄ± biraz zorÂ olsa da UludaÄŸâ€™Ä±n kuzey Ã§anaÄŸÄ±ndaki buzul gÃ¶llerinin etrafÄ±ndaki dÃ¼zlÃ¼kler, gÃ¶lleriyleÂ birlikte adeta cennetten bir kÃ¶ÅŸedir.Â



NEREDE KALINIR: Kamp yapabilirsiniz. Bursaâ€™da merkezde konaklayÄ±p gÃ¼nÃ¼birlik de gezilebilir.



KANYONUN SONUNDA BEKLEYEN Ã–DÃœL

GÃ¼npÄ±nar Åželalesi / Malatya



Darende sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki GÃ¼npÄ±nar Åželalesiâ€™ne yapÄ±lacak bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ her noktada farklÄ±Â bir manzarayla karÄ±ÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z unutulmazÂ bir etkinlik olacak. Tohma Kanyonuâ€™nun sonundaki ÅŸelaleyse bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n Ã¶dÃ¼lÃ¼ adeta. Tohma Kanyonuâ€™na akan ÅŸelalenin sularÄ±, iÃ§inden geÃ§tiÄŸi bahÃ§elerin de can suyu.Â



NEREDE KALINIR:Â Darendeâ€™deki TiryandafilÂ Otelâ€™i Ã¶neririm.



Ä°ZMÄ°R KÃ–RFEZÄ°â€™NE TEPEDEN BAKIN

KaragÃ¶l / Ä°zmir



Antik dÃ¶nemde adÄ± Tantalos GÃ¶lÃ¼ olan KaragÃ¶l, Yamanlar DaÄŸÄ±â€™nda. GÃ¶l adÄ±nÄ± Tantalos isimli Frig kralÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan geÃ§en Ã¶ykÃ¼den almÄ±ÅŸ. YarÄ± tanrÄ± olan bu kral, tanrÄ±larÄ±n sofrasÄ±ndan nektar Ã§aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in â€˜Tantalos iÅŸkencesiâ€™yle cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ... Yani suyun iÃ§inde oturupÂ su iÃ§emez ve dallara uzanÄ±p bir meyveyi aÄŸzÄ±na atamazmÄ±ÅŸ. KaragÃ¶lâ€™e doÄŸru yÃ¼kseldikÃ§e kÃ¶rfez ayaklarÄ±nÄ±zÄ±n altÄ±nda kalacak. KaragÃ¶lâ€™e otomobille Ã§Ä±kÄ±p bir doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapmak isteyenler, gÃ¶l kenarÄ±nda yÃ¼rÃ¼yebilir, piknik yapabilir. GÃ¶l kenarÄ±nda Ã§ok az bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§adÄ±r kurabilir, gece yÄ±ldÄ±zlarÄ± seyredebilirsiniz. EÄŸer sabah erken giderseniz hafta sonlarÄ± otantik fÄ±rÄ±nda piÅŸirilen taze kÃ¶y ekmeÄŸiyle gÃ¼zel bir kahvaltÄ± yapabilirsiniz.Â GÃ¶l Ã¶zel bir iÅŸletme tarafÄ±ndan iÅŸletildiÄŸi iÃ§in giriÅŸte Ã¼cret alÄ±nÄ±yor.Â



NEREDE KALINIR: Ã‡adÄ±rÄ±nÄ±zla gelip kamp yapabilirsiniz. Ä°zmir merkezde konaklama seÃ§eneÄŸi de sayÄ±lamayacak kadar Ã§ok.



OVADAKÄ° TEK TEPEYE, KALE YÃœRÃœYÃœÅžÃœ

Anavarza KayalÄ±klarÄ± /Adana



Adanaâ€™da sÄ±caklar bastÄ±rmadan Anavarza kentini ziyaret etmeli... Sumbas Ã‡ayÄ± ile Ceyhan Nehriâ€™nin birleÅŸtiÄŸi yerin 8 kilometre kuzeyindeki dÃ¼zlÃ¼kten aniden yÃ¼kselen tepenin Ã¼zerindeki kaleye Ã§Ä±karken hava Ä±sÄ±ndÄ±kÃ§a zorlanÄ±rsÄ±nÄ±z. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ iÃ§in baÅŸlangÄ±Ã§ noktanÄ±z Kozanâ€™daki Dilekkaya KÃ¶yÃ¼ olsun.Â



NEREDE KALINIR: Adanaâ€™da bir otelde kalÄ±narak gÃ¼nÃ¼birlik etkinlik yapÄ±labilir.Â

HEYELANLA OLUÅžAN TABÄ°AT MUCÄ°ZELERÄ°

BorÃ§kaÂ KaragÃ¶l ve ÅžavÅŸat KaragÃ¶l / Artvin



Artvinâ€™de iki KaragÃ¶l var. KayÄ±n ormanÄ±ndaki BorÃ§ka KaragÃ¶l bir heyelan gÃ¶lÃ¼. 5 kilometre uzaÄŸÄ±nda, heyelan sÄ±rasÄ±nda dÃ¼ÅŸen bÃ¼yÃ¼k kaya bloklarÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki fideler kayalarÄ± sarmÄ±ÅŸ. Åžimdi birer doÄŸal anÄ±t olarak zamana meydan okuyorlar. ÅžavÅŸat KaragÃ¶l ise Sahara Milli ParkÄ± iÃ§inde bir baÅŸka doÄŸa harikasÄ± heyelan gÃ¶lÃ¼.Â



NEREDE KALINIR: Her iki gÃ¶lÃ¼n kenarÄ±nda daÂ kÃ¼Ã§Ã¼k birer konaklama tesisi var.

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YERE BASMAYA KIYAMAZSINIZ

DedegÃ¶l DaÄŸlarÄ± â€“ Aksu / IspartaÂ



BeyÅŸehir GÃ¶lÃ¼ ile EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼ arasÄ±ndaki DedegÃ¶l DaÄŸlarÄ±â€™nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi 2 bin 998 metre. Baharda doÄŸaseverlerin ilgi gÃ¶sterdiÄŸi bu daÄŸlarÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bu kadar popÃ¼ler hale gelmesinin nedeni Eldere KÃ¶yÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± KuzukulaÄŸÄ± YaylasÄ± ve burada yÃ¼kselen devasa kireÃ§taÅŸÄ± bloklarÄ±. YÃ¼kseklikleri 100-800 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸen bu kireÃ§taÅŸÄ± kuleleri bÃ¶lgeyi kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli tÄ±rmanÄ±ÅŸ parkurlarÄ±ndan biri haline getirmiÅŸ. Zirvedeki karÄ±n beyazÄ±na inat, her renkteki Ã§iÃ§eÄŸin oluÅŸturduÄŸu muhteÅŸem bir peyzaj sunuyor. DoÄŸa burada o kadar temiz ve kusursuz ki insan yere basmaya bile kÄ±yamÄ±yor.Â



NEREDE KALINIR: TadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in kamp kurmalÄ±. GÃ¼nÃ¼birlik, EÄŸirdir Eskiciler KonaÄŸÄ± Nis Otelâ€™i Ã¶neririm.



MARMARAâ€™NIN EN ÅžÃ–HRETLÄ°SÄ°

MenekÅŸe YaylasÄ± - YuvacÄ±k / Ä°zmitÂ



Ä°zmitâ€™in Nusretiye KÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki yayladaÂ az da olsa otantik dokusu korunmuÅŸ ahÅŸap evler kalmÄ±ÅŸ. Buraya zorlu bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸten sonra varÄ±lÄ±yor. Ancak otomobil yolu da var. Yayla civarÄ±nda kayalarÄ±n dibinde aÃ§mÄ±ÅŸ siklamenler ve mor renkleriyle tÃ¼m doÄŸayÄ± kaplayan sÃ¼mbÃ¼ller eÅŸliÄŸinde yÃ¼rÃ¼yebilirsiniz.Â



KAÃ‡KAR DAÄžLARIâ€™NA KARÅžI

Pokut YaylasÄ± - Ã‡amlÄ±hemÅŸin / Rize



FÄ±rtÄ±na Deresi ile Hala Deresiâ€™ni ayÄ±ran sÄ±rtÄ±n Ã¼zerindeki Pokut YaylasÄ± gÃ¼neÅŸi yÃ¼kseklerde karÅŸÄ±lamak isteyenleri bekliyor. Ã‡amlÄ±hemÅŸinâ€™e 15 kilometre mesafedeki yaylanÄ±n her yÃ¶nÃ¼ farklÄ± bir manzaraya bakÄ±yor. En gÃ¼zel manzarasÄ± KaÃ§kar DaÄŸlarÄ±. Ã‡iÃ§ekleri, mimarisi ve konukseverliÄŸiyle davetkÃ¢r bir yayla...Â



NEREDE KALINIR: Pokut DoÄŸa Konuk Evi konaklamak iÃ§in Ã¶zenli bir mekÃ¢n.



PASTORAL BÄ°R TABLO GÄ°BÄ°

Ä°znik GÃ¶lÃ¼ / Bursa



Orhangazi-Ä°znik yolunu takip edin, bu yol kÄ±sa bir sÃ¼re sonra sizi gÃ¶lÃ¼n kenarÄ±na gÃ¶tÃ¼recek.Â GÃ¶lÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± noktadan itibaren kirazÂ ve elma aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n Ã§iÃ§ekleriyle boyanmÄ±ÅŸÂ bir manzara Ã§Ä±kacak ortaya. SamanlÄ± DaÄŸlarÄ±â€™na doÄŸru yÃ¼kseldikÃ§e Ä°znik GÃ¶lÃ¼ kendini gÃ¶sterecek. Bir tarafÄ± sadece mavi, bir tarafÄ± rengÃ¢renk bir doÄŸayla adeta bir tuval duracak karÅŸÄ±nÄ±zda. Sadece gÃ¶l deÄŸil, SamanlÄ± DaÄŸlarÄ±â€™nÄ±n eteklerine kurulmuÅŸ kÃ¶yler de bu renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼nden nasibini alacak ve pastoral bir tablo gibi izlerken ruhunuzu dinlendirecek...



NEREDE KALINIR: Kamp yapabilir ya da Ä°znik Limnades Otelâ€™de konaklayabilirsiniz.