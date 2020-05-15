Bir gölün kurtuluş hikâyesi! İşte inanılmaz değişim...

1970'lere kadar temiz suyu, uygun iklimiyle göçmen kuşların durak noktası olan göl bu yıllarda Çin'de yaşanan kuraklık ve kıtlıktan etkilenen farklı bölgelerdeki halkın göl kıyısına yerleştirilmesiyle kabus dolu günler başladı. Yeni yerleşimciler ekonomik gelir elde etmek için sulak arazilerden beslenen binlerce karakavak ağacının göl kıyısına dikti.

Ancak bol suyla beslenen ve dikildikleri çevredeki suları adeta emen bu ağaç türü nedeniyle gölün suları hızla kurumaya başladı, toprak kurudu, çimler soldu. Bu uzun, güçlü ve hızlı büyüyen ağaçlar toprağı katılaştırıp diğer bitkileri güneş ışığından yoksun bıraktığı için nemli alanların yok olmasına sebebiyet veriyordu.









Bir zamanların kuş cenneti olan göl, varlıklarıyla gölün doğal güzelliğini arttıran göçmen kuşların artık uğramadığı, ölmeye yüz tutan hüzünlü bir sürecin içine girdi. Durumu fark eden yerel yöneticiler gölü kurtarmak için kolları sıvadı. 2017 yılında gölde başlattığı kampanya ile karakavak istilası sona erdi.









Batı Dongting Gölü Doğal Rezervi'nde 6 bin 600 hektarlık alan kavaklardan temizlendi. Halen devam eden bu işlemin 2021 yılında tamamen bitirilmesi planlanıyor. Gölü temiz tutmak için balıkçılar da sıkı denetime tabi tutulmaya başlandı. Varılan mutabakatla; balıkçılar, kimyasal gübreler kullanmamayı ve zehirleme gibi yasa dışı yöntemlere avlanmamayı kabul etti. Bu gelişmelerin ardından Dongting Gölü hızla iyileşen bir ekolojik alan çehresine kavuştu. Yıllar sonra kuşlar, tekrar göle uğramaya başladı. Doğru 'tedavi' yöntemiyle hayata döndürülen gölden şimdilerde yükselen kuş sesleri, eski mutlu günlere dönmeye başlayışın en belirgin işaretleri oluyor.