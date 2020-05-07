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Bir doğa harikası: Tortum Şelalesi
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: Depophotos
Haber Giriş: 07.05.2020 - 10:44,Son Güncelleme:

Bir doğa harikası: Tortum Şelalesi

Erzurum'da Tortum Şelalesi, 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı Köyü batısında bulunan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşmuş. Şelale, Tortum Gölü'nün Tev Vadisi ile gölün kuzey ucu arasındaki heyelan kütlesini aşarak dökülmesiyle oluşuyor.

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22 metrelik genişlikte olan ve 48 metre yükseklikten düşen sular, üstte gökkuşağı, altta koca bir dev kazanı meydana getiriyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan şelalenin bulunduğu bölgede ziyaretçiler için piknik alanı ve hemen şelalenin altına inen merdivenlerin üzerinde demir korkuluklu izleme balkonu bulunuyor.

Bir doğa harikası: Tortum Şelalesi


Merdivenler takip edilerek şelalenin altına inilebiliyor ve diğer taraftaki merdivenleri takip ederek yukarıya çıkmak mümkün. Ancak bahar aylarında ziyaret ediyorsanız şelalenin bu aylarda balkon izleyicilerini ıslattığını hatırlatmakta yarar var. İzleyenlere doğa ile iç içe bir ortam yaşatan şelale özellikle doğa tutkunları için hayranlık uyandıracak görüntüler sunuyor. Tortum Şelalesi ile ilgili bir de şöyle rivayet var: İzleme merdivenlerini şelale tarafından inip, elektrik santrali tarafından çıkanlarda nefes darlığı ve kalp rahatsızlıkları görülmüyormuş.

Bir doğa harikası: Tortum Şelalesi


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