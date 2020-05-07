Bir doğa harikası: Tortum Şelalesi

22 metrelik genişlikte olan ve 48 metre yükseklikten düşen sular, üstte gökkuşağı, altta koca bir dev kazanı meydana getiriyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan şelalenin bulunduğu bölgede ziyaretçiler için piknik alanı ve hemen şelalenin altına inen merdivenlerin üzerinde demir korkuluklu izleme balkonu bulunuyor.







Merdivenler takip edilerek şelalenin altına inilebiliyor ve diğer taraftaki merdivenleri takip ederek yukarıya çıkmak mümkün. Ancak bahar aylarında ziyaret ediyorsanız şelalenin bu aylarda balkon izleyicilerini ıslattığını hatırlatmakta yarar var. İzleyenlere doğa ile iç içe bir ortam yaşatan şelale özellikle doğa tutkunları için hayranlık uyandıracak görüntüler sunuyor. Tortum Şelalesi ile ilgili bir de şöyle rivayet var: İzleme merdivenlerini şelale tarafından inip, elektrik santrali tarafından çıkanlarda nefes darlığı ve kalp rahatsızlıkları görülmüyormuş.







