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Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor

Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi yayalaştırılıyor. Tarihi Galata Kulesi’ne çıkan caddenin trafiğe kapatılması için çalışmalar başladı.

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Beyoğlu’nda yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Beyoğlu Belediyesi, Şişhane Meydanı’ndan Galata Kulesi’ne çıkan Büyük Hendek Caddesi’ndeki yaya sirkülasyonunun, hayata geçirilmesi planlanan ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ projesi ile birlikte daha da artacak olması nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapatma kararı aldı. Caddenin trafiğe kapatılmasıyla birlikte hem bölgeye akın eden turistler hem de bölge esnafı rahat bir nefes alacak.

Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor


YAYALAŞTIRMA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Beyoğlu Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne gönderiler yayalaştırma karar, 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda kabul edildi. Alınan kararın ardından Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü caddenin yayalaştırılması için gerekli çalışmaları başlattı.

Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor


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