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Bastei Kaya Oluşumları yeniden ziyarete açıldı
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Bastei Kaya Oluşumları yeniden ziyarete açıldı

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını önlemlerinin gevşetildiği Almanya'da müze ve ören yerleri yeniden ziyaretçilere açıldı. Bunlar arasında en yoğun ilgi gören yerlerden biri de Bastei Kaya Oluşumları oldu.

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Elbe Nehri içinde yer alan Bastei Kumtaşı Dağları, 194 metreyi bulan yüksekliğe sahip. Kayadan kuleler formundaki ilginç doğal oluşumlarıyla görenleri hayran bırakıyor.

Bastei Kaya Oluşumları yeniden ziyarete açıldı


Bastei'nin pürüzlü kayalarının, bir milyon yıl önce su erozyonu ile oluştuğu tahmin ediliyor. Dresden şehrinin güneydoğusundaki Rathen yakınında yer alan Bastei kaya oluşumları, Sakson İsviçre Ulusal Parkı'nın da simgesi. 200 yılı aşkın bir süredir turist çeken bölgede, 1824 yılında ziyaretçilerin kayalar arasındaki geçişini sağlamak için ahşap bir köprü de inşa edilmiş.

Bastei Kaya Oluşumları yeniden ziyarete açıldı



Bastei'yi cazip kılan yönlerden biri de, bu yükseklikten Elbe Nehrinin kıvrılarak geldiği vadi manzarasının doyumsuz görüntüsünü izleyebiliyor olmak. Kaplıca kasabası Rathen, Bastei'yi ziyaret etmek için ana üs. Kasabaya Dresden'den yola çıkan çarklı gemiyle Elbe Nehri üzerinden ulaşılabilinmesi de bu geziye ayrı bir renk katıyor.

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