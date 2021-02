Başakşehir Spor Parkı Nerede? Başakşehir Spor Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Başakşehir spor parkı İstanbul'da yer alan büyük bir spor kompleksi haline gelmiş durumda. Başakşehir Belediyesi bünyesinde yer alan bu parkta neredeyse her spor için alanlar bulunmaktadır.



Başakşehir Spor Parkı Hakkında Bilgi



Başakşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Başakşehir Spor Parkı içerisinde çok sayıda sosyal donatı alanları bulunuyor. Özellikle Başakşehir Spor Parkı içerisinde iki adet futbol sahası, 1 adet kapalı basketbol sahası, 1 adet kapalı voleybol sahası,1500 metre yürüyüş pisti bulunuyor. Başakşehir Spor Parkı içerisinde 500 metre bisiklet parkuru, 450 metrekare çocuk oyun alanı, 1 adet skey park ve 1 adet yüzme havuzu bulunuyor. Bunun yanı sıra Başakşehir Spor Parkı'nda 1 adet de kafeterya bulunuyor. Başakşehir Spor Parkı'na araçları ile gelenler için de 120 araç kapasiteli otopark yer alıyor.



Başakşehir Spor Parkı Nerede?



Son yıllarda en çok ziyaret edilen alanlardan bir tanesi de Başakşehir Spor Parkı oldu. İstanbul'da bulunan Başakşehir Spor Parkı Avrupa yakasında yer alıyor. Başak mahallesi 5. Etap bölgesinde bulunan Akşemsettin İÖO yanında no: 3'te bulunuyor. Ulaşımın oldukça kolay olduğu Başakşehir Spor Parkı'na İstanbul'un her bölgesinden rahat bir şekilde gidilebilir.



Başakşehir Spor Parkı Nasıl Gidilir?



İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Başakşehir Spor Parkı'na ulaşım oldukça kolay. Özellikle özel araçlar ile Başakşehir Spor Parkı'na ulaşılabiliyor. Ayrıca İETT otobüsleri ile Başakşehir Spor Parkı'na rahat bir şekilde gidilebiliyor. Metro ve yürüyerek de Başakşehir Spor Parkı'na rahatlıkla ulaşmak mümkün.



Başakşehir Spor Parkı Tarihi



İstanbul'un göz bebeği olan Başakşehir Spor Parkı uyumlu mimarisi ve eşsiz doğası ile göz dolduruyor. Bunun yanı sıra 2 adet kapalı halı sahası bulunan Başakşehir Spor Parkı'nda1 adet de basketbol sahası yer alıyor. 40 dönüm arazi üzerine kurulu olan Başakşehir Spor Parkı içerisinde bisiklet parkı ve çocuk oyun alanı da yer alıyor. Bu hali ile Başakşehir Spor Parkı diğer tüm spor parklarından ayrılıyor. Başakşehir Spor Parkı'na yürüyerek ulaşımın sağlanması için yaya üst geçidi de bulunuyor.



Modern bir yaya üst geçidinin yanı sıra bu tesis engelliler için de rahat bir şekilde kullanılabilir. 1500 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Başakşehir Spor Parkı 2000 metrekarelik kapalı bir alana sahiptir. Kapalı havuzun yanı sıra bu spor parkında kadınlar için de fitness salonu yer alıyor. Çocukların rahatlıkla vakit geçirdiği Başakşehir Spor Parkı'nda 22 metrekarelik çocuk oyun odası da bulunuyor. Başakşehir Spor Parkı'nda her yaştan kişilere uygun spor yapma alanları bulunuyor.



Başakşehir Spor Parkı Özellikleri



Başakşehir Spor Parkı'nda pek çok ünite ve birimler yer alıyor. 300 metrekarelik fitness alanının yanı sıra kullanıma hazır soyunma odaları da bulunuyor. Başakşehir Spor Parkı'nda çim alan içerisinde 6100 bodur bitki ile 480 adet farklı türde ağaç da yer alıyor. Kafeteryanın yanı sıra 120 araçlık bir otopark da kullanıma hazır durumda. Voleybol ve basketbol sahasının yanı sıra 2 adet de geniş futbol sahası bulunuyor. Spor yapmak isteyen vatandaşlar Başakşehir Spor Parkı'na çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Başakşehir Spor Parkı'nda futbol, basketbol, voleybol ve yüzme gibi çeşitli aktiviteler de yapılabiliyor.