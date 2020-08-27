Millî Mücadele yıllarında karargâh olarak kullanılan bu bina, 1947-1988 yılları arasında belediye binası olarak hizmet vermiş. 1987 yılında Müze Müdürlüğü'nün kurulmasından sonra yenileme çalışmalarına hız verilmiş ve eser toplama çalışmaları bitirildikten sonra bina Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi olarak 6 Eylül 1996 tarihinde hizmete açılmış.









İki kattan oluşan Kuva-yi Milliye Müzesi'nin 120 metrekarelik zemin katında Balıkesir'de Kuva-yi Milliye'nin kurulmasına öncülük etmiş 41 kişinin aldıkları yazılı kararlar, kongrenin kararları, bu kahramanların kişisel eşyaları, fotoğrafları ile Mustafa Kemal Atatürk ile eşi Latife Hanım’ın balmumu heykelleri sergileniyor. Müzenin ikinci katında ise Balıkesir ilinde ortaya çıkan arkeolojik ve etnografik eserlere yer veriliyor.









Müze yaz döneminde 09.00-19.00, kış döneminde ise 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor ve haftanın her günü açık. Dini bayramların birinci gününde ise saat 13.00’e kadar kapalı. Müze, ücret ödenmeden gezilebiliyor.