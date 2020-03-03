Balçova’nın 'Terapi Dağı’nda festival zamanı

Yunan bisiklet kulüpleri tarafından başlatılan get2gether Enduro Festivali kapsamında, İzmir’in Balçova ilçesinde gerçekleşecek olan Enduro Dağ Bisikleti Yarışı, aslında Türk ve Yunan dostluğunun önemli bir göstergesi anlamını taşıyor. Bu sebeple, bu üç adadan oluşan festivale İzmir ayağı da dâhil olunca dördüncü kısım ortaya çıkmış oldu. Böylece İzmir'in ilk Enduro MTB Festivali, Sakin Ev ve Muğla Dağ Bisikleti (MTB) Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin destekleriyle 7 ve 8 Mart 2020’de Balçova'da düzenlenmiş olacak.







Get2gether Enduro Festivali kapsamındaki yarışlar

Balçova Termal’in hemen üst kısmında bulunan tabiat parkında gerçekleşecek olan etkinlik, yarışçıların renkli görüntülerine sahne olacak. 7 Mart Cumartesi yapılacak olan antrenmanın ardından 08 Mart Pazar günü, gerçek yarış yapılacak. Toplam dört ayaktan oluşan yarışların tarihleri ise şu şekilde: 7 - 8 Mart 2020 tarihinde İzmir Enduro MTB, Balçova Terapi Dağları’nda gerçekleşecek. Bunun ardından ikinci kısım, 25 - 26 Nisan 2020’de 5. Lesvos Enduro MTB’ adıyla Midilli Adası’nda, Kos Adası’ndaki ‘Kos Enduro MTB’ üçüncü ayağıyla 30 - 31 Mayıs 2020’de ve son ayak 7 - 8 Kasım tarihlerinde ‘Leros Enduro MTB’ olarak Leros Adası’nda yarışılacak.





Get2gether Enduro Festivali İzmir ayağı etkinlikleri

Get2gether Enduro festivali dahilinde İzmir’deki Enduro Bisiklet yarışı etkinliklerinde, RedBull arabası hazır bulunacak. Festival alanı ise Balçova Termal Otel’in bahçesinde ilk yeşil alanda gerçekleşecek. Bu alanda müzik, eğlence ve ziyaretçiler için çeşitli yemek stantları yer alacak. Bazı bisiklet markaları, ürün stantları açacak ve festival, tamamen bisiklet temalı olacak. Festival süresince, zumba, çocuklar için denge bisikleti gibi aktiviteler de düzenlenecek. Ayrıca bu adrenalin dolu festivalin ödülleri arasında bu dört yarıştan üçüne katılan ve çekilişle belirlenecek talihli iki yarışçı ve seçeceği arkadaşına, İtalya’da bir hafta bisiklet seyahati ödülü de verilecek. Trail Brothers, Massa Vecchia oteli ve G2G organizasyonu, get2gether Enduro MTB festivalinin en az 3 yarışına katılan 2 şanslı yarışçıya tüm masraflar karşılanmak üzere 7 günlük bir seyahat kazanma şansı sunuyor. Bu ödül kapsamında, kazanan talihli Toskana bölgesindeki Massa Marittima’da 7 gün konaklayarak, her türlü zevke hitap eden harika Monte Arsenti patikalarında bisiklete binme şansına kavuşacak.







Get2gether Enduro Festivali İzmir yarışını, katılan yarışçıdan dinleyelim

Gelelim Balçova’da gerçekleşecek olan yarışa. Balçova’daki yarışta 3 parkur olacak ve bu parkurlardan en az bir tanesi, Balçova’nın kalbinin attığı Balçova Terapi Ormanı civarında yapılacak. Start ve finish de Balçova Terapi Parkı’nda, yarışçıların heyecan dolu mücadelesine sahne olacak. Bisiklete olan ilginin daha artmasını amaçlayan festivale, takım arkadaşı Sarper Sesli ile birlikte ülkemizi Güney Afrika ve İsviçre’de düzenlenen dağ bisikleti yarışlarında temsil eden ve 2020 ve 2021 yıllarında da Yeni Zelanda ve tekrar Güney Afrika’da yarışacak olan Erman Balkın da zorlu bir yarışçı olarak katılıyor. 2017 yılında İstanbul’dan Cape Town’a motoruyla 12 ülkeyi gezerek ulaşan ve binlerce kilometrelik zorlu yol tecrübesi bulunan gezginin get2gether Enduro festivali kapsamında İzmir Balçova Terapi Ormanı’nda gerçekleşecek olan yarış hakkında verdiği bilgileri dinleyelim: “Bu yarış, Yunanlı bisiklet sever dostlarımızla ortaklaşa düzenlenmesi itibarıyla çok önemli. Bu tip organizasyonlar, ülkeler arasındaki dostluğun pekiştirilmesi, sporcuların karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişleri ve ülkemizde bisiklet sporunun gelişmesinde büyük rol oynuyor. Bu yüzden bu festivalin bir ayağının Türkiye’de yapılacak olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Ancak, yakın tarihte sınırlarımızda yaşanan olaylar nedeniyle birçok Yunanlı sporcunun kayıt yaptırmalarına rağmen katılamayacak olması da bir o kadar üzücü bir durum oldu.”









Balçova semalarında adrenalin dolu bisiklet yarışlarına hazır olun

Aylardan Mart ve havalar batı kesimlerde yavaş yavaş ısınmaya başladı bile. İzmir’in tertemiz yeşillik alanları ile ünlü Balçova ilçesi, cennet gibi ormanlarında mis gibi bir havada, Enduro Bisiklet Yarışları’nın dopdolu etkinliklerinin keyfini çıkarmak isteyen İzmirlileri bekliyor. Bisikletle dopdolu, adrenalinin tavan yaptığı yarışta, güzel güneşin tadını çıkarmak ve bu heyecana ortak olmak isterseniz, Balçova Terapi Ormanı, etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamayı istiyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen tüm ziyaretçiler ile Get2gether Enduro festivali kapsamındaki İzmir Enduro MTB yarışında heyecanla buluşmak dileğiyle. Bu hafta sonu bisiklet tekerleri, Yunan ve Türk dostluğu adına Balçovada dönecek.