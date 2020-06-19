Bahreyn'in şehirleri neler? Bahreyn başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Bahreyn coğrafi konum olarak Orta Doğu'da yer almaktadır. Ülkenin tam adı ise Bahreyn Krallığı'dır. Bahreyn krallık ile yönetile bir Arap ülkesidir. Bahreyn ülkesinin adı ise Arapçadan gelmektedir. Ülkenin adı Arapçada iki deniz arasında anlamı çıkmaktadır. Suudi Arabistan ve Katar Bahreyn'in komşu ülkelerinden oluşmaktadır. Bahreyn Dinarı ülkenin resmi para birimidir. Bahreyn dinarı Dünya'nın en değerli para birimlerinden birisidir. Bahreyn petrol üreten bir ülke olduğundan dolayı ülke ekonomisinin büyük çoğunluğu petrole dayanmaktadır. Basra körfezi ülkeleri arasında en hızlı gelişen ülkelerden birisi de Bahreyn'dir. Bahreyn tarihi Birleşik Krallıktan gelmektedir. Ülke 1971 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmıştır.

İnsani gelişme endeksi verilerine bakıldığında ise Bahreyn çok yüksek insani gelişme endeksine sahiptir. Ülkenin resmi internet alan adı ise ".bh" şeklinde bitmektedir. Ülke 2006 yılında Arap devletleri arasında en hızlı ekonomisi büyüyen ülkelerden biri oldu. Bahreyn üç büyük adadan meydana gelmektedir. Halkın çoğunluğu ise Kuzey kısmında yer alan adalarda yaşamaktadırlar. Bahreyn bir ada ülkesidir. Zamanında ise bu adaya Avrupalı halk olan Portekizliler uğramıştı ve ele geçirmişti. Portekizlilerin eserlerine günümüzde Bahreyn adasında rastlamak mümkündür. Portekizliler hakimiyetinde kalan ada daha sonra İranlılar ile yapılan mukavemette adadan uzaklaştırılmıştır.

Bahreyn'de en çok Araplar yaşamaktadır. Ancak ülkede azınlık olarak ise Hintliler de yaşamaktadır. Ülkenin resmi dili ise Arapçadır. Arapçadan sonra en çok konuşulan dil ise Hintçedir. Ülkede trafik ise sağ taraftan akmaktadır. Bahreyn adası idari olarak beş ile ayrılmıştır. Ülke halkının çoğu refah seviyesinde yaşamaktadırlar. Kişi başına düşen milli gelir Arap ülkelerine göre oldukça yüksektir. Bahreyn yüz ölçümü itibari ile Arap ülkeleri arasında en küçük ülkelerin başında yer almaktadır.

Bahreyn'in Şehirleri Neler?

- Manama

- Al Muharrak

- Er Rifaa

- Seef

- Medine İsa

- A'ali

- Hamad Town

- Budaiya

- Awali

- Hamala

- Jighafs

- Malkiye

- Zallak

- Al Juffair

- Samaheej

- Khamis

- Al Hidd

- Busaiteen

- Galali

- Arad

- Al Hoora

- Tubli

- Adiya

- Umm Al Hassam

- Sanabis

- Diplomatic Area

- El Huber

Bahreyn'in Başkenti Neresidir?

Bahreyn'in başkenti Manama'dır. Manama Bahreyn'in en büyük şehridir. Manama'nın toplam nüfusu ise 155.000 kişidir. Bu şehirde oldukça fazla yabancı yaşamaktadır. Yapılan araştırmalara göre Manama'da yaşayan 3 kişiden biri yabancıdır. Manama eğitim bakımından en önemli şehirlerden biridir. Şehirde birden fazla üniversite yer almaktadır.

Bahreyn bankacılığı ve ekonomisi Manama şehrinde dönmektedir. Manama şehri tarihte Portekizliler ve İranlıların işgaline uğramış bir şehirdir. Bahreyn daha sonra Birleşik Krallıktan 1971 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Bahreyn'in aynı tarihte başkenti olmuştur. Lüks binaları ve plajları ile dikkat çeken Manama şehri özellikle tatilcilerin uğrak noktalarından biridir.

Bahreyn'in Nüfusu Kaçtır?

Bahreyn'in toplam nüfusu 1.5 milyondur.

Bahreyn'in Yüzölçümü Ne Kadardır?

Bahreyn'in yüzölçümü yaklaşık olarak 765.3 kilometre karedir.

Bahreyn'in Telefon Kodu Nedir?

Bahreyn'in uluslararası telefon kodu +973'dür.

Bahreyn'in Posta Kodu Nedir?

Bahreyn ülkesinin herhangi bir posta kodu bulunmamaktadır.